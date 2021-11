Óriási élmény volt ez a mérkőzés

Ahhoz képest, hogy a KSC újonc az Euroligában, s a kedd esti csupán az ötödik főtáblás mérkőzése volt, a szekszárdi lányok tisztességesen helytálltak a sztárok egész sorát felvonultató orosz Jekatyerinburg ellen.

A meccs elején még vezettek is, sőt a folytatásban is akadtak remek periódusaik (egy ízben 47–40-re is feljöttek), de a Jekatyerinburg nem véletlenül nyerte meg hatszor is a csúcssorozatot, közelebb már nem engedte a nagyot küzdő szekszárdiakat. A találkozó után így is percekig szólt a vastaps Studer Ágneséknak, akik meccsről meccsre egyre jobbak, s láthatóan már kezdik felvenni az Euroliga tempóját. (A találkozóról itt olvashattak tudósítást.)

„Számítottunk rá, hogy jól dob kintről az ellenfél, ráadásul kevés hely is elég nekik ehhez – nyilatkozta Studer Ágnes, aki 12 ponttal és 10 gólpasszal zárt. – Büszkék lehetünk magunkra, jól helytálltunk, néha sikerült megnehezítenünk a dolgukat. Az utóbbi mérkőzéseken egyre jobban játszottunk, ami örömteli számomra, ezen az úton kell továbbmennünk. Személy szerint nagyon motivált voltam, próbáltam nem izgulni, s amire képes vagyok, azt hozni. Nagy élmény volt egy ilyen csapat ellen pályára lépni” –zárta a 23 éves irányító.

„Nagy büszkeség a városnak, hogy ilyen csapatot fogadhattunk, mint a Jekatyerinburg – fogalmazott némiképp elérzékenyülten Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Nem szeretek kikapni, de élvezet volt látni ezt a mérkőzést és ezeket a játékosokat. Gratulálok a csapatomnak, végig küzdöttünk és harcoltunk, kitettük a szívünket a pályára. A Jekatyerinburg ebben a fázisban még talán nem is játszott ilyen jól, mint most, őket is feldobta ez a hangulat, amiért köszönet jár a szurkolóinknak. Az ilyen találkozókból lehet igazán tanulni” – tette hozzá a tréner.

A szekszárdiak legközelebb november 24-én, szerdán Spanyolországban, a Perfumerias Avenida Salamanca csapatával mérkőznek.

Az A-csoport további mérkőzésein: ZVVZ USK Praha–Perfumerias Avenida 80–55, Umana Reyer Venezia–MBA Moszkva 61–62, Basket Lattes Montpellier–TTT Riga 63–54.

Az állás: 1. Jekatyerinburg 10, 2. Salamanca 9, 3. Praha 8, 4. Montpellier 8, 5. Moszkva 7, 6. Riga 7, 7. Venezia 6, 8. Szekszárd 5 pont.

Borítóképünkön: Studer Ágnes (a labdával) remekül játszott