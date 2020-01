Oroszlecke vár ma a Paksra Belekben

Végéhez közeledik a Paksi FC törökországi edzőtáborozása, megállás azonban nincs: ma 15 órakor az orosz élvonalbeli RFK Ahmat Groznij csapatával mérkőznek meg az atomvárosiak.

Kilencedik napja tartózkodik a törökországi Belekben a Paksi FC élvonalbeli együttese, amely a megannyi edzés mellett már két felkészülési mérkőzésen is túl van. Múlt héten szombaton az azeri Sabah FK-t győzték le 2–0-ra Böde Dánielék, akik kedden a mezőnyfölény és a jobb játék ellenére 2–1-re alulmaradtak a román FC Botosanival szemben.

„Labdabirtoklásban és labdakihozatalban előrébb léptünk, de jobbak voltunk a mélységi játékokban is, egyszóval tetszett amit láttam” – értékelte az előző meccset Osztermájer Gábor vezetőedző.

„Kifejezetten hasznosan teltek a napok. Játszottunk már két mérkőzést, melyeket pozitívnak értékelhetünk, valamint a csapaton belüli hangulat is kiváló. Ha rangsorolni kellene az eddigieket, biztos, hogy az első háromba tenném a mostani edzőtábort – fogalmazott Szabó János, a paksiak 30 éves balhátvédje a klub hivatalos honlapján. – Jó úton haladunk, amit kérnek tőlünk az edzők, azokat úgy gondolom, hogy vissza is tudjuk adni a pályán. Nagyon bizakodó vagyok, de az év második feléről majd akkor beszéljünk, ha odaérünk. Ahogy az egész csapat, úgy saját teljesítményemen is javítani kell, elsősorban a beadásaimon kell pontosítanom, mivel az én posztomon ez kulcsmomentum lehet” – tette hozzá Szabó.

Erre, mármint játéka csiszolására ma a tizenhat csapatos orosz élvonal 12. helyén álló Akhmat Groznij ellen van lehetősége Szabónak. Könnyű dolga nem lesz, hiszen a csecsenföldi főváros csapatának értéke több mint hatszorosa a Paksénak (37,75 millió euró az 5,9 millióval szemben), a kerethez tartó tizennégy játékosának értékét taksálja legalább egymillió euróra a Transfermarkt. A legértékesebb futballistájuk a 25 éves brazil középpályás, Ismael Silva 3,8 millió euróval. Igor Salimov edző csapatában szerepel – több albán, horvát, koszovói és venezuelai válogatott játékos mellett – a 32 éves Denisz Glusakov is, aki ötvenhétszer szerepelt az orosz nemzeti csapatban.

A paksiak szombaton a bolgár bajnok, tavasszal az Európa-ligában is érdekelt, és a Fradival is meccselő Ludogorec ellen zárják a felkészülési mérkőzések sorát, egyben a törökországi edzőtábort.