Ősztől visszatér a SZAC a pingpong Extraligába

Egy év kihagyás után ismét a legmagasabban jegyzett honi bajnokságban, az Extraligában indít csapatot a Szekszárd AC. Sáth Sándor szakmai igazgató reméli, sikerül újraépítenie a klubot.

Négy Extraliga-arany, egy Klubcsapatok Szuperligája-arany, két KSZL-ezüst és egy bronz, valamint egy Bajnokok Ligája-bronz után hideg zuhanyként érte a szekszárdi játékosokat, amikor az elnök, a mecénás, dr. Varga József bejelentette, hogy tovább nem kívánja támogatni a szekszárdi együttest.

A SZAC-nál ekkor megtört valami, a játékosok egytől egyig eligazoltak, az új vezetés új utakon indult el, a klub az NB I-es bajnokságba nevezett vissza, s a nemzetközi körforgásból is kivonta magát.

A fiatalokkal, a kisiskolásokkal is sikerült azonban nyerni egy bronzérmet az NB I-ben, de ez mégsem az a szint volt, amihez a megyeszékhelyen hozzászoktak.

Most egy év kihagyás után ismét az Extraligába nevezett a klub, Sáth Sándor szakmai igazgató nem titkolt célja, hogy visszacsempéssze a sportcsarnokba a régi idők hangulatát.

A SZAC két szerb játékossal erősített a nyáron, Aneta Maksuti és Ivana Vejnovics az új idényben Tolnában játszik. Az első csapat harmadik játékosa a rutinos Lass Mariann lesz.

Maksutit a hetedik, Vejnovicsot a tizedik helyen jegyzik a szerb rangsorban.

Sáth Sándor azt mondta, szeretné, ha a fiatalok újra visszatalálnának a pingpongterembe, mert mint kihangsúlyozta, a fénykorban hetvennégy igazolt játékosa is volt a klubnak. Hozzátette azt is, reméli, hogy az egykori játékosok is átérzik, hogy nehéz helyzetbe került az egyesület, és a következő években közülük néhányan akár vissza is térhetnek Szekszárdra.

Sáth Sándor a jövőt firtató kérdésünkre azt válaszolta, hogy szeretné, ha hosszú éveken át az Extraligában maradnának, mert a fiataloknak kell az inspiráció, hogy hová is lehet eljutni itthon.

A SZAC fiataljai augusztus végén a Statisztika hagyományos évadnyitó versenyén (a serdülő és az ifjúsági korosztály vetélkedik) állnak idén először asztalhoz.