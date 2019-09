Ötgólos németkéri siker született a szomszédvári rangadón

Egy év kihagyás után lett ismét önálló futballcsapata Németkérnek. A Gyapa elleni szomszédvári derbire lapunk is ellátogatott.

Az előző idényben még egymást ölelgették egy-egy gól után a gyapai és a németkéri futballisták, a két település ugyanis közös csapattal szerepelt a megyei harmadosztályú bajnokságban.

A „fúzió” nem is működött rosszul, hiszen a szezon végén a nyolcadik helyet szerezték meg a tizennégy együttes közül (a szezon közben a decsieket kizárták), a mostani idény előtt mégis elváltak az útjaik. Vasárnap pedig épp egymással meccselt a két rivális.

Jó pár biciklist ki kellett kerülni a két falut elválasztó öt kilométeres útszakaszon, a törzs­szurkolók semmi pénzért nem hagyták volna ki a derbit.

„Szinte mindenki németkéri, csak egy-egy légiósunk van – mondta Licker András, a csapat edzője, aki kulcsszerepet játszott az újbóli indulásban. – Két vereséggel kezdtük a szezont, de a Sióagárddal és az ASE-val játszottunk, ezek beleférnek. Az idény végén szeretnénk fellépni a dobogóra, ezért is kell megnyernünk ezt a meccset” – fogalmazott.

Csapata neki is rontott a szomszédvárnak, Kungl Dénes már a nyolcadik percben betalált, majd egy remek fejessel negyed óra elteltével meg is duplázta az előnyt.

„Gyerünk tovább gyerekek, csináljátok, jó lesz ez!”

Rauth Mihály, a korábbi siker­edző a kispadtól pár méterre buzdította a játékosokat. A hatvanas éveiben járó szakember irányításával a megyei másodosztályban volt ezüstérmes és bronzérmes is a gárda.

„De szép idők is voltak azok, s talán egyszer még visszatérnek – mondta a szakember. – Minden meccsen itt vagyok, örülök, hogy ismét van csapata a településnek. Licker Andrissal sokszor beszélgetünk a futballról, sokra hivatott kis csapatot hozott össze. Ott kell lennünk az élbolyban, mert a fiúkban benne van a jó eredmény” – fogalmazott a tréner, aki annak idején lapunk azóta megszűnt téli tornáján, a Tolnai Népújság–Horfer Serleg Kupán is állandó résztvevő volt csapatával, sőt bronzérmesek is voltak az erős mezőnyben.

Annyira belefeledkeztünk a beszélgetésbe, hogy közben a németkériek megduplázták előnyüket. A negyedik találatot az a Szemes Márk lőtte, aki a rangadó előtt vette át lapunk közönségdíját, amelyet még a megye kettes dunakömlődi együttes tagjaként érdemelt ki.

A vége öt nulla lett, sorozatban harmadik sikerét jegyezte a Németkéri SE. Azt mi is megállapíthattuk: tényleg jó úton járnak, hogy jó csapattá váljanak.

Megvan az ASE első veresége

Először veszített az ASE Paks csapata, amióta elindult a megyei III. osztályú bajnokságban. Az atomvárosiak 25 győzelem és 2 döntetlen után a Sióagárdi SE-től kaptak ki saját közönségük előtt.

Az 5. forduló eredményei

ASE Paks–Sióagárdi SE 0–4 (0–1)

Paks, V: Géró I. (Biber T., Balogh G.). Gól: Nagy M. (38.), Czinege (52.), Simon Gy. (72.), Schaffler D. (87.).

Gyapa Derbi SE–Németkéri SE 0–5 (0–2)

Németkér, V: Péter-Szabó O. (Tasnádi D., Becze M.). Gól: Kungl (8., 15.), Majoros R. (50.), Szemes M. (60.), Szili I. (87.).

Pusztahencsei KSE–Pálfai SE 3–6 (2–3)

Pusztahencse, V: Hartung V. (Kövesdi M., Debreceni K.). Gól: Rostás Gy. (29., 70.), Borza P. (16.), ill. Orsós D. (10., 58., 69.), Tórizs (27.), Magyar A. (34.), Fonyó (90.).

Izmény SE–Dunaszentgyörgyi SE 5–2 (2–0)

Izmény, V: Farkas R. (Domokos L.). Gól: Hernádi P. (15., 82.), Móricz I. (69., 92.), Brandt H. (31.), illetve Horváth L. (73.), Udovisits (80.).

Györköny SE–Nagydorog KSE 1–4 (0–0)

Györköny, V: Antal I. (Kovalcsik Z., Füzi G.). Gól: Zemkó (73.), illetve Honti (55.), Pohner (71.), Farkas I. (77.), Vámosi A. (92.). Kiállítva: Kovács J. (Györköny, 92.).

Tengelici SE–KSE Gyönk 4–1 (1–1)

Tengelic, V: Gehring Sz. (Csobot L.). Gól: Nagy P. (40., 57., 60.), Csicsó E. (54.), illetve Both (11.).

Megyei III. osztály, Kelet 1. Sióagárd 4 4 0 0 18–4 12

2. Németkér 5 3 0 2 16–9 9

3. ASE Paks 4 3 0 1 13–6 9

4. Gyönk 4 3 0 1 15–11 9

5. Tengelic 5 3 0 2 15–11 9

6. Kajdacs 3 2 0 1 9–6 6

7. Nagydorog 3 2 0 1 9–6 6

8. Pálfa 4 1 1 2 10–12 4

9. Izmény 2 1 0 1 6–5 3

10. Pusztahencse 4 1 0 3 9–20 3

11. D.szentgyörgy 4 0 1 3 9–19 1

12. Gyapa DSE 2 0 0 2 1–8 0

13. Györköny 4 0 0 4 7–20 0

Nyugaton még két együttes hibátlan

A Döbröközi KSE és a Dombóvári LK is százszázalékos maradt a megyei III. osztályú focibajnokság Nyugati csoportjában.

A 4. forduló eredményei

Kétyi SC–Nak SE 5–3 (2–2)

Kéty, V: Albert J. (Kiss J., Szigeti I.). Gól: Tóth A. (21., 34.), Koszorú Z. (54., 92.), Erdős Z. (62.), illetve Tasnádi Z. (13., 27.), Vass Á. (73.).

Döbröközi KSE–Dalmandi SK 5–2 (4–1)

Döbrököz, V: Kozma J. (Horváth Á., Hortobágyi R.). Gól: Keresztes P. (30., 90.), Máté J. (11.), Varga R. (37.), Tapasztó (79., öngól), illetve Horváth D. (24.), Szőts B. (73.). Kiállítva: Varga R. (Döbrököz, 43.).

Hőgyészi SCE–Magyarkeszi KSE 6–5 (4–2)

Hőgyész, V: Weitner Á. (Csobot L., Schiefer). Gól: Száraz Gy. (11., 90.), Banai A. (13.), Mohai B. (17.), Kerekes N. (34.), Nagy M. (49.), illetve Pataki Gy. (20., 29., 74.), Kovács Z. (53.), Teplán A. (76.).

Dombóvári LK–Tamási 2009 FC II 2–0 (0–0)

Dombóvár, V: Kertész Z. (Tóth B., Béres L.). Gól: Kis D. (72.), Borbély R. (75.).

Regölyi SE–KSE Zomba 6–3 (2–1)

Regöly, V: Kovács L. (Miklós G.). Gól: Teszler R. (16., 45., 62., 85.), Szűcs R. (56.), Végh G. (89.), illetve Panghy (2.), Lovász R. (65.), Misóczki B. (78.).

A Tolnanémedi KSC–Iregszemcsei SE találkozó elmaradt, mert a vendégcsapat nem utazott el a mérkőzésre.