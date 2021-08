Öt megye hajtói ültek a bakra Pincehelyen

Négy dobogós helyet is szereztek a helyi hajtók a megyei bajnokság pincehelyi fordulóján, amely az előzőekhez hasonlóan országos pontszerző verseny is volt.

A tolnai indulók mellett Somogy, Fejér, Bács-Kiskun és Veszprém megyéből is érkeztek fogatok a pincehelyi versenyre. Mint azt Oszkó Ferenc, a Pincehelyi LSE titkára lapunknak elmondta, ez már a tizenhetedik versenyük volt, amit megrendeztek. A 2005-ben alapított egyesület hetvenhat tagot számlál (belevéve a nyugdíjasokat, pártolókat is), a mostani versenyen tizenhatan képviselték, s négyen dobogóra is állhattak az eredményhirdetéskor.

Büszkék arra, hogy az országos döntőn minden évben van pincehelyi hajtó, Hatala Roland, illetve az ifjabb és az idősebb Oszkó János is megmutatta már magát. Korábban országos póniversenyeket is rendeztek már, amelyeknek a jövőben is örömmel lennének a házigazdái, zárta Oszkó Ferenc titkár.

Pincehelyi fogatverseny, eredmények.

Az első tízben végzett Tolna megyei versenyzők.

C-kategória. Kettesfogatok, akadályhajtás (28 induló): 2. ifj. Oszkó János (Pincehelyi LSE) 3 hibapont, 3. Oszkó János (Pincehelyi LSE) 3 hibapont, … 5. Metzger Zsolt (Paksi Fogat SE) 6 hibapont, … 8. Hatala Roland (Pincehelyi LSE) 8,64 hibapont.

Kettesfogatok, vadászhajtás (15 induló): 2. Oszkó János (Pincehelyi LSE) 73,52 hibapont, … 5. Nagy István (Pincehelyi LSE) 87,16 hibapont, … 7. Hatala Roland (Pincehelyi LSE) 87,53 hibapont.

Póni kettesfogatok, akadályhajtás (9 induló): 3. Végi Gábor (Pincehelyi LSE) 6 hibapont, 4. Dölles Csaba (Pincehelyi LSE) 6,29 hibapont, 5. Schmidt Zoltán (Pincehelyi LSE) 18,48 hibapont, 6. Reizti Zoltán (Zombai Lovasklub Egyesület) 21,31 hibapont, … 8. Schmidt Boglárka (Pincehelyi LSE) 24,15 hibapont.

D-kategória. Kettesfogatok, akadályhajtás (12 induló): 2. Somkert Máté (Paksi Fogat SE) 4,14 hibapont, 3. Rikk József (Paksi Fogat SE) 5,18 hibapont, 4. Szabó János (Zombai Lovasklub Egyesület) 6 hibapont, 5. Tibai Réka (Paksi Fogat SE) 8,19 hibapont, 6. Nagy Péter (Tolna-Mözsi LE) 11,86 hibapont, 7. Gazdag Judit (Faddi SE) 12 hibapont, … 9. Bernáth Bernadett (Pincehelyi LSE) 15 hibapont, 10. Buruncz János (Pincehelyi LSE) 24 hibapont.

Kettesfogatok, délutáni versenyszám (3 induló): 1. Nagy Péter (Tolna-Mözsi LE) 0 hibapont, 2. Szabó János (Zombai Lovasklub Egyesület) 6 hibapont.

A hétvégi, szakcsi futam elmarad, legközelebb szeptember 11-én, Fürgeden találkoznak a hajtók. Ez lesz a Tolna megyei bajnokság idei utolsó fordulója.

Borítóképünkön: A pincehelyi Nagy István vadászhajtásban ötödik helyen végzett