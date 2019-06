Öt Tolna megyei sportoló a II. Európa Játékokon

Péntek este ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a II. Európa Játékok Minszkben, ahol ötven ország 3667 sportolója, köztük 120 magyar vesz részt.

A kontinens legnagyobb multisport eseményét rendezik péntektől június 30-ig a fehérorosz fővárosban. A viadalon tizenöt sportág 23 szakágának versenyszámaiban hirdetnek győztest. Magyarországot tizennégy sportágban 120 sportoló képviseli, egyedül strandlabdarúgásban nem vagyunk érdekeltek. A 2015-ös, bakui Európa Játékokon 196-an képviselték a magyar színeket, a különbség elsősorban a vízilabda- és a strandlabdarúgó-csapat korábbi részvételéből ered. Akkor 20 éremmel a nemzetek éremtáblázatán a 11. helyen (8-8 arany és bronz, 4 ezüst) zártunk. Kajak-kenuban Magyarország végzett a tabella első helyén.

Tolna megye három sportág öt versenyzője lesz érdekelt Minszkben: cselgáncsban Pupp Réka (borítóképünkön fehér ruhában) és Cirjenics Miklós (mindketten Atomerőmű SE), asztaliteniszben Madarász Dóra (Szekszárd AC), atlétikában pedig két szekszárdi nevelés, Bognár Annabella (Békéscsaba AC) és Máté Fanni (VEDAC).

A dzsúdósoknak triplán fontos ez a torna, mert ez egyben az idei Európa-bajnokság is számukra, ráadásul a 2020-as tokiói olimpiai szempontjából igen fontos pontokhoz lehet jutni. Az ASE mindkét versenyzőjétől jó szereplést várhatunk, a főpróbának számító European Openen egyaránt ezüstérmet szerzett. Pupp Réka (52 kg) már ma délelőtt elkezdi a remélhetőleg hosszúra nyúló versenyét a Chizhovka Arénában, Cirjenics Miklósnak (100 kg) viszont hétfőig várni kell a bemutatkozásra. Mindkét paksi érdekelt a csapatversenyben is, amelyre kedden kerül sor.

A Szekszárd AC-t négy év után az idén elhagyó Madarász Dóra ezúttal csak csapatversenyben állhat asztalhoz, az ő fellépésére csütörtökig várni kell. A tét az asztaliteniszezőknél sem kicsi: az aranyérmesek (egyéni, páros, vegyespáros) megváltják jegyüket a jövő évi tokiói olimpiára.

Atlétikában most debütál az Európai Atlétikai Szövetség (EA) új versenye, a Dynamic New Athletics (DNA) névre keresztelt viadal, ami leegyszerűsítve „a győztes mindent visz” alapon működik. A magyar válogatott Németország, Görögország, Svájc, Szlovákia és Ciprus mellett kapott besorolást az A-csoportba, ahonnan az első helyezett automatikusan bejut az elődöntőbe (csakúgy, mint a másik három csoportgyőztes), rajtuk kívül kvalifikál még az őket követő legjobb két csapat. A többi 18 ország a vigaszágon folytathatja, onnan a csoportok első két helyezettjei kerülhetnek be az elődöntőbe. A DNA küzdelmei vasárnaptól jövő péntekig tartanak.

Habár csapatversenyről szól a DNA, az egyéni eredmények is sokat jelentenek, ugyanis atlétikai versenyek részei a jövő évi, ötkarikás játékok kvalifikációs sorozatának.

A magyar keret két Szekszárdról származó gerelyhajítóval, a 27 éves Bogdán Annabellával és a 20 esztendős Máté Fannival lett teljes – az egyaránt Scherer Tamásnál nevelkedett atléták közül utóbbi a tartalékcsapat tagja. Lapunknak mindketten elmondták, hasonló jellegű versenyen még nem szerepeltek, ezért egyéni csúcsot dobva már elégedettek lennének magukkal.

A II. Európa Játékok küzdelmeit az M4 Sport-on lehet nyomon követni.