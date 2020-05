Öt új játékossal készül az új szezonra a KSC

Teljes lett a női élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő Atomerőmű KSC Szekszárd játékoskerete, ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a klub. A bejelentések ezzel nem értek véget: Gereben Lívia már a városi sportcsarnokban edzett, Djokics Zseljko vezetőedző pedig aláírta 2024. június 30-ig szóló új szerződését.

Nagy volt az érdeklődés az elmúlt három szezonban egyaránt Magyar Kupa-döntős Atomerőmű KSC Szekszárd sajtótájékoztatóján. Szabó Gergő ügyvezető elnök a maguk mögött hagyott csonka szezonról elmondta, ennyi idő alatt sok szép dolog történt a klubbal, amire büszkék: zsinórban harmadszor jutottak be a Magyar Kupa döntőjébe, s szintén sorozatban harmadszor sikerült magyar csapatként legtovább menniük az Európa Kupában.

Elmondta, miután a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége lezártnak tekintette a bajnokságot, de végeredményt nem hirdetett, ezért az MKOSZ a nemzetközi kupában való induláshoz az elmúlt három évet vette figyelembe. Miután ezt a csonka szezont is beleszámították, így összesítésben a Sopron és a Diósgyőr mögött a harmadik helyre került a klub, így egyelőre az Európa Kupában indulhatna a KSC Szekszárd.

„Azért mondom, hogy egyelőre, mert a klub mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ha és amennyiben a nemzetközi szövetség elindítja a szezont, akkor szeretnénk a legrangosabb kupasorozatban részt venni” – mondta Szabó Gergő, hozzátéve, ehhez az MKOSZ-en keresztül kell szabadkártyás helyet kérvényezni a FIBA-nál.

Az ügyvezető elnök elmondta, miután a járvány miatt Magyarországon is megállt az élet, mint minden klubnál, náluk is az életben maradás volt az első és legfontosabb szempont. Azt követően, hogy „meglátták a fényt az alagút végén”, a szakmai stáb elkezdte építeni a jövő csapatát, kezdve a magyar maggal. Az előző szezonban is Szekszárdon játszó játékosok nagy részének élő szerződése volt (Kiss Virág szerződése lejárt, környezetváltozás miatt távozott), Szabó Fanni (PEAC-Pécs) és Zele Dorina (DVTK) érkezése mellett Krnjics Szárá két, Gereben Lívia három évvel hosszabbított. A leukémiából felépült válogatott bedobó csütörtök délelőtt már a városi sportcsarnokban edzett Djokics Zseljko irányításával.

A légiósok közül egyedül Erica McCall marad, az amerikai a negyedik szezonját kezdi meg ősszel Szekszárdon, ami férfi és női vonalon is ritka. A kettes-egyes posztra Zala Friskovec érkezik, a 21 éves szlovén válogatott az előző idényt a Csatában töltötte, ahol 13,2 pontot, 3,7 lepattanót és 2,6 gólpasszt átlagolt.

Maja Skorics, a szerb nemzeti csapat erőcsatára nyolcadik szezonját kezdi meg a magyar élvonalban, korábban megfordult a Ceglédben, az elmúlt két idényben viszont a DVTK-t erősítette, melynek színeiben a csonka idényben meccsenként 11,1 pontot, 1,3 lepattanót és 3,8 gólpasszt hozott össze. Az amerikai, de már a normál és a 3×3-as magyar válogatottban is bemutatkozó Goree Cyesha eddig – a Győr és a Diósgyőr játékosaként – négy szezont húzott le az NB I-ben, a legutóbbiban átlagban 16,4 pont, 9,9 lepattanó és 1,9 assziszt került a neve mellé, amivel a borsodiak az egyik legjobbja volt.

Szabó Gergő megjegyezte, a légiósok kiválasztásánál koncepciójuk volt, hogy azok ismerjék a magyar bajnokságot, illetve éhesek legyenek a sikerre. Ehhez kapcsolódva Djokics Zseljko elmondta, a szakmai célkitűzés nem lehet más, mint az Euroligában szerepelni. Azzal, hogy ilyen korán összeállt a keret, meg szeretnék mutatni, készen állnak rá, hogy a legmagasabb szinten játszhassanak.

„Szerződtetés előtt minden játékossal váltok néhány mondatot. Bármelyikükkel beszéltem, elmondták, a legnagyobb céljuk, hogy bajnokok legyenek. Ez azért is meglepő, mert bár a legtöbbjük évek óta Magyarországon játszik, még nem nyert bajnokságot. Én is ebben a cipőben járok, úgyhogy ez egy közös pont bennünk. Ez nagy álom, de nemes cél is egyben” – jegyezte meg a tréner.

Atomerőmű KSC Szekszárd sajtótájékoztató. Közzétette: TEOL.hu – 2020. május 21., csütörtök

Kilencedik szezonját tölti Szekszárdon a csapatkapitány, Theodoreán Alexandra, aki elmondta, minden évben próbál új kihívást keresni magának, ezúttal az öt érkező csapatba való beépítése lesz ez.

„Pozitív személyiségek valamennyien, s örülök, hogy bővíteni tudjuk a magyar magot. Nagy rutinnal rendelkezik Zele Dorina és Szabó Fanni is, de Maja Skorics is letette már névjegyét hazánkban. Zala Friskovec személyében Studer Ági mellé szintén tehetséges fiatal érkezik, s segíteni tudják egymás munkáját, Cyeshára jellemző küzdés és akarás pedig passzolni fog a mi játékunkba. Mégis az lesz a legnagyobb fegyverünk a többi csapattal szemben, hogy Livi visszatér hozzánk, és újra a mindennapjaink része lesz. Az elmúlt évben élete legnagyobb harcát vívta, amiből győztesként jött ki. Ez akkora erőt ad nekünk is, ami segíteni fog abban, hogy elérjük a céljainkat – mondta a csapatkapitány. – Talán elcsépeltnek hangzik, hogy a csapatot második családnak tartjuk, de ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy Ericát rábírtuk a maradásra. Nagyon várom a közös munkát, bízom benne, hogy októberben nem zárt kapuk mögött kell elkezdenünk a bajnokságot, hiszen szurkolóink a hatodik ember a pályán, nagy szükségünk lesz rájuk.”

Ács Rezső polgármester és Murvai Árpád oktatás, sport és ifjúság bizottság elnöke egyetértett abban, hogy a KSC a város zászlóshajója, és politikai hovatartozástól függetlenül, egységesen támogatja mindkét oldal, s a város anyagi lehetőségeihez mérten támogatni fogja a klubot.