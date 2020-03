Paks–Honvéd: ma jön az első felvonás

Története első Magyar Kupa-negyeddöntőjére készül a Paksi FC, amely ma 18 órától a Budapest Honvéd együttesét fogadja a Fehérvári úti stadionban.

Soha ilyen magasságban nem jártak a paksiak a Magyar Kupában, eddig legfeljebb a nyolcaddöntőig jutottak el, de volt olyan idény, amikor alacsonyabb osztályú ellenfél búcsúztatta el őket a főtábla első köreiben.

Tény és való, az idei kiírásban is elkerülték az atomvárosiakat a nagy csapatok, de ahogy a mondás is tartja, néha a kötelező győzelem (jelen esetben továbbjutás) a legnehezebb. A harmadosztályú Putnok (5–0), a megye egyes Salgótarján (7–1) és a szintén NB III-as Mosonmagyaróvár (4–0) nem jelentett akadályt a Paks számára, a Pécs azonban közel járt ahhoz, hogy megtréfálja Osztermájer Gábor együttesét, amely végül kettős győzelemmel (2–1, 1–0) írt klubtörténelmet.

Hasonló utat járt be a Kispest is, amely könnyen átlépett a Dunaharaszti (7–1), Kazincbarcika (2–0), Monor (3–1) hármason, a szebb napokat is látott, jelenleg a másodosztályban kiesőhelyen álló Haladást azonban a hazai pályán kiharcolt 1–0-s előny után csak hosszabbításban tudta búcsúztatni Giuseppe Sannino együttese (2–1-es vereség után az idegenben lőtt gól döntött).

Ha már a vezetőedző szóba került, mint ismert, a hétvégi, Diósgyőr elleni bajnokin (0–4) megbízott edzőként Pisont István dirigálta a piros-feketéket, miután Giuseppe Sannino és másodedzője kapcsolatba kerülhettek a koronavírus miatt lezárt területeken élő emberekkel.

A pályán viszont ott lehet a Pakson nevelkedett, a nyártól már a fővárosiakat erősítő Kesztyűs Barna, aki a kölcsönjátékokat leszámítva kizárólag a zöld-fehér gárdát erősítette, és járta végig a ranglétrát a korosztályos csapatoktól az NB I-ig.

„A Paks nagyon egyben van, a legnagyobb erejük, hogy csapatként működnek, összetartó közösséget alkotnak. Amióta Osztermájer Gábor a csapat edzője, azóta ők is alkalmazzák az ötvédős rendszert, amelyben mi is futballozunk, és ahogy általában minket sem, őket sem könnyű feltörni ebben a formációban” – fogalmazott a kispesti klub honlapján a 26 éves védekező középpályás.

Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Paksi FC–Budapest Honvéd. Fehérvári úti stadion, szerda, 18 óra. Vezeti: Iványi Z. (Vígh-Tarsonyi, Lémon).