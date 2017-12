Parádés győzelemmel zárta az évet az Atomerőmű SE

A Kaposvár egyetlen pillanatig sem tudta megnehezíteni a parádésan játszó Atomerőmű SE dolgát a férfi kosárlabda NB I ma esti meccsén.

Megtette a hatását a körmendi győzelem, sokan voltak az év utolsó paksi kosármeccsén. Szekszárdról is több tucatnyian érkeztek – úgy néz ki, hogy bejön a két klub közötti együttműködés, csak jó játék kell hozzá. A KSC a legjobb magyar kosárcsapat ma Magyarországon a férfi és a női vonalat is egybevéve. Tíz meccsből, tízet nyertek Djokics Zseljko tanítványai, de Teo Cizmicnek sem kell szégyenkeznie, hiszen az ASE az ötből ötöt behúzó Alba mögött négy sikerével és egy vereségével a második legjobb formában lévő gárda volt a meccs előtt a férfiaknál. Körmenden pazar dobóformát mutattak Seth Allenék – különösen távolról, s ezt sikerült is átmenteniük. Most egy negyed alatt ötből négy hármast vágtak be, s amikor egy kicsit visszajött a Kaposvár, mindig előhúztak egy távolit a zsákból. Vagy pedig Javion Ogunyemi kapott le egy-egy lepattanót, amiből indulhatott a paksi akció. Jó volt nézni az ASE játékát, érezhetően magabiztossá tette őket a körmendi bravúr. A kaposváriak pedig még csak meg sem tudták nehezíteni az ASE dolgát, amely egy félidő alatt 23 pontos előnyt szerzett, s 55-ig jutott!

Eilingsfeld János a szünetben azt mondta, hogy a harmadik negyedben nagyon oda kell figyelniük, mert a Kaposvár képes a feltámadásra. Lehet, hogy képes, de nem ezt volt az a meccs. A paksiak ott folytatták, ahol abbahagyták, a 27. percben már 30 ponttal (71-41) vezettek, így a végén belefértek a trükkök, a közönség szórakoztatása. Teo Cizmic pedig pályára küldhette az ifistákat is, ez mindent elmondott arról, hogy mekkora különbség volt a felek között ezen az estén.

Parádés győzelemmel zárta tehát az évet az ASE, s ez a teljesítmény sokat, nagyon sokat ígér az új esztendőre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Férfi NB I, 13. forduló. Atomerőmű SE-Kaposvári KK 97-67 (26-21, 29-11, 22-13, 20-22). Paks, 1100 néző. V: Győrffy P., Pozsonyi L., Fodor A.

ASE: HINDS 14/3, ALLEN 18/12, Barnies 10/6, EILINGSFELD 15/6, GUINN 20/9. Csere: Ruják 6, Ogunyemi 6, Medve 3/3, Garamvölgyi, Gulyás M. 5/3, Kalmár, Pajor. Edző: Teo Cizmic.

Kaposvár: DUNN 24/15, Evans, Baki G. 4, IVOSEV 23/3, Spica 3. Csere: Hendlein 7, Tóth P., Bogdán B., Hock 6/6, Kocsis. Edző: Fekete Ádám.

2. p.: 4-0. 3. p.: 10-13. 6. p.: 19-13. 9. p.: 24-17. 12. p.: 28-23. 14. p.: 36-26. 17. p.: 43-28. 19. p.: 53-29. 23. p.: 57-34. 27. p.: 71-41. 33. p.: 84-47. 36. p.: 90-51.

– Gratulálok a fiúknak, mert az első másodperctől kezdve nagyon jó volt a hozzáállásuk, nagyon meg akarták mutatni, hogy mire képesek – értékelt Teo Cizmic, a paksiak vezetőedzője.