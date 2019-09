Parádés szereposztás volt a faddi focipályán

„Ez az a mérkőzés, amin a vendégcsapat góljainak jobban örülnek a nézők, mint a mieinknek” – vonta le a következtetést a Magyar Színészválogatott faddi fellépésén Vida Tamás, a vendéglátó Faddi Öregfiúk csapatának játékos-edzője, a Faddi SE labdarúgó-szakosztályának vezetője.

Ezt támasztotta alá a vendégek első találata is: az Operettszínház művésze, Imre Roland egy kontratámadás után lőtte ki a Fekete Párduc becenévre hallgató Honti Pál kapujának hosszú sarkát. Csüggedésre azonban nem volt ok, a helyi Öregfiúk csapata addigra már kétszer is mattolta a Balázs Palival (énekes), Nemcsák Károllyal (Jászai Mari-díjas érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója) és Mészáros Bélával (Máthé Erzsi-díjas, Katona József Színház művésze) fémjelezte védelmet, kapujukban Varga Miklós énekes-színművésszel.

A Straub Dezsőt (Jászai Mari-díjas magyar színész), Frech Zoltánt (Honvéd Művész Együttes) és a fiatalabb generációt képviselő Pásztor Tibort is soraiban tudó vendégcsapatot a szoros első félidőt követően „felőrölte” a Beda Jánost, Bíró Sándort, Fejes Zoltánt, Horváth Gábort, Kőkuti Zsoltot, Nagy Zsoltot, Romhányi Károlyt és Vida Tamást is felvonultató hazai együttes.

A három éve alakult Faddi Öregfiúk csapata ezzel továbbra is tartja veretlenségét, az ez idő alatt lejátszott mérkőzések közül egy döntetlen kivételével valamennyi találkozóját megnyerte.

Eredmény

Faddi Öregfiúk–Magyar Színészválogatott 7–3 (3–2). Fadd, 250 néző. Gólszerzők: Minker 2, Vida T. 2, Nagy Zs. 1, Fejes Z. 1, Gerendai F. 1, illetve Tenczel Gábor 2, Imre Roland 1.