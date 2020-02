Pénzt gyűjtenek, hogy életben maradjon a nagymányoki foci

Bajban van a nagymányoki foci. A klub vezetői a közösségi oldalon intéztek felhívást a támogatók felé, hogy ne szűnjön meg a megye egyik patinás egyesülete.

Boldogan, sugárzó tekintettel ecsetelte a jövőt 2017 augusztusában Stangliczky Ottó, a mányoki klub elnöke. Akkor a megye egyes visszatérésre készültek, Incze Zoltán edzést vezényelt Barabás Ákoséknak, mi pedig azt nyugtázhattuk, hogy újra van és lesz foci a városban.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, ma már közel sincs olyan jókedve Stangliczky Ottónak, mint akkor. A vezető a mányoki futball jövőjéért aggódik. Nincs túl rózsás helyzetben a klub, és akkor finoman fogalmaztunk.

„Sajnos nem állunk valami fényesen, kevés a támogatónk, ezért is tettük közzé ezt a felhívást. Minden egyes forintnak örülünk, mert minden egyes forint a jövőnket jelenti. Több mint százhúsz gyereket nevelünk, a megye egyik legnagyobb utánpótlásbázisát építettük fel, ezért is vagyok szomorú, hogy a helyi és a környékbeli vállalkozások – tisztelet a kivételnek! – nem igazán látnak perspektívát a nagymányoki futballban. Most éppen sportbált szervezünk, onnan is jön egy kis bevétel, illetve a Steib Sörözőben is befizethet a számlánkra, aki segíteni szeretne. Életben akarjuk tartani a nagymányoki focit, de hosszú távon ez így nem sokáig fog menni” – kesergett Stangliczky Ottó.

A Nagymányoki SE jó őszi hajrát csinált, de hiába verte meg a Bölcskét (5–3), az Őcsényt (4–2) és az Aparhantot (3–2), így is csak a 11. helyig tudott feljönni a 17 csapatos megye kettő tabelláján.

„Nagyon sok kulcsembert kellett nélkülöznünk sérülések miatt, igazából nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami benne van a csapatban. De reméljük, hogy a tavasz más lesz, újra sikeresek leszünk, s akkor talán a jó eredményeknek is köszönhetően lesz néhány szponzor, aki azt mondja, hogy megéri erre az egyesületre áldozni. Bízom benne, hogy így lesz, mert az utolsó utáni percekben vagyunk, nem vesztegethetjük az időt” – tette hozzá Stangliczky.

A felkészülési időszakot már új edzővel kezdte el a Nagymányoki SE, Bodó József tavasszal játékos-edzőként igyekszik győzelmekhez segíteni a klubot. Az edzések látogatottsága mindenesetre bizakodásra ad okot, még Stangliczky Ottó is meglepődve nyugtázza, hogy tizenheten-tizen­nyolcan is ott vannak egy-egy tréningen. Bodó József érkezése az elnök szerint láthatóan jót tett a közösségnek, ismét érződik az összetartás, s az, hogy a focisták meg akarják mutatni, hogy többre hivatottak, s ezáltal többre hivatott az egyesület is.

„Sikerült több játékost Nagymányokra csábítanunk, azt gondolom, hogy Tálas Zoltán, Illés Ádám, Eckert Balázs, Bajkai Zoltán és Kertész Gábor neve is jól cseng a megyei fociberkekben – mondta lapunknak már Bodó József. – Heti három edzésünk van, nem panaszkodom, hiszen szép számmal vagyunk. Jó érzés, hogy a játékosok vevők az elképzeléseimre, jó hangulatban telnek a tréningek, bizakodó vagyok. Ha felépülnek a sérültjeink, akkor a mostaninál is ütőképesebb csapatunk lesz, de így is vagyunk olyan erősek, hogy odaérjünk a tabellán a hatodik hely környékére” – zárta.

A tavaszi idény első bajnokiját jövő vasárnap hazai pályán, a Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE ellen vívják a nagymányokiak.