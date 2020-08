Péter Antal: előbb-utóbb befelé pattan majd a labda

Két győzelemmel kezdett, de aztán az előző három bajnokiját elveszítette az NB III-as Szekszárdi UFC. Péter Antal, a gárda támadója azt mondja, tovább kell dolgozniuk, és előbb-utóbb befelé pattan majd a labda.

– Mi történt, elfogyott a csapat lendülete?

– Nem gondolom, hogy elfogyott volna! – felelte Péter Antal, a Bp. Honvéd-MFA II ellen 2–1-re elveszített vasárnapi bajnoki szekszárdi gólszerzője. – Igaz, hogy ezen a meccsen nem játszottunk úgy, ahogy azt elvárjuk magunktól, de ehhez kellett egy jó ellenfél is.

– Öt mérkőzés, hat pont. Ez jónak mondható?

– Ha nem vesszük ide a Honvéd elleni találkozót, akkor azt mondhatom, hogy az első négy mérkőzésünk összességében pozitív volt számunkra. És ezt úgy is tartom, hogy a Dunaújváros és a Szeged elleni győzelem után a Rákosmentétől és a listavezető Iváncsától is kikaptunk. Mert éreztem a csapaton az akarást, jó volt a hozzáállásunk, és azt gondolom, hogy a mutatott játékunkra sem lehetett panasz. Tény, hogy több pontunk is lehetne ennél a hatnál, állhatnánk előrébb is a tabellán, de még hosszú a szezon.

– Két fordulóval ezelőtt fölényben voltak, mégis 1–0-ra kikaptak hazai pályán a Rákosmentétől, most pedig tíz ember ellen játszhattak fél órán keresztül, mégsem sikerült legyőzni a kispestieket…

– Amit a sors az első két mérkőzésen adott, azokat most elvette. Igazából egyik ellenfelünk sem tudott kidolgozni kimondott százszázalékos helyzeteket ellenünk, de egy távoli lövésből és két megpattanóból mégis gólokat szereztek, miközben nekünk több helyzet sem volt elég, hogy eredményesebbek legyünk.

– Mit lehet tenni, hogy egy ilyen ki-ki mérkőzésen, hiszen mindhárom vereség egygólos volt, ez elég legyen?

– Sokkal higgadtabbnak kell lennünk, és az ellenfél térfelén is nyugodtabban kell járatnunk a labdát. Ha pedig a védelem mögé tudunk kerülni, akkor sokkal jobb döntéseket kell hoznunk. Dolgoznunk kell tovább, mert biztos vagyok benne, hogy ha elkerülik a csapatot a sérülések, akkor eredményesebbek leszünk, és hiszem, hogy a következő meccseken majd befelé fognak pattanni azok a labdák, amik az előző három találkozón kifelé jöttek.

Váci kalandra fel

A mai fordulóban a szekszárdiak a Vác FC-hez látogatnak. A korábbi élvonalbeli, a legutóbbi szezonban NB II-es gárdát idén kezdték újjáépíteni, de még nagyon a folyamat elején járnak. Ezt mutatja, hogy hazai pályán például ugyanúgy kikaptak a Rákosmentétől (1–2), ahogy az UFC is, az Iváncsától pedig egy hatost kaptak (0–6).

„Minden meccsünkön vannak periódusok, amikor jobbak vagyunk ellenfelünknél, az adódó lehetőségeinket jobban ki kell használni. Még többet kell dolgozni, hogy a szerencse mellénk álljon” – mondta Dienes Pál.

A szekszárdiak a Szűcs K. – Fekete M., Rácz Á., Márton E., Arena Á., Németh K. – Budai, Wirth, Királyházi – Péter A., Mayer M. tizeneggyel kezdhetnek a BVSC-Zugló pályán.

Az Újpest is sok nézőt vonzhat Majosra

A Vác FC–Szekszárdi UFC mellett a Majosi SE és a Paksi FC második sora is pályára lép az NB III hétközi fordulójában. A völgységiek az Újpest második számú csapatát fogadja, a Paksi FC II pedig a Monor vendége lesz.

A majosiak eddig egy pontot gyűjtöttek (a Kozármisleny otthonában értek el 1–1-es döntetlent), s nagyon szeretnének újabbat hozzátenni ma a lila-fehérek fiataljai ellen. Az biztos, hogy a Fradi-meccshez hasonlóan most is sok néző várható, de Tihanyvári László dolgát nem könnyíti meg, hogy továbbra is kulcsemberek sorát kell nélkülöznie.

A hazaiak vélhetően ugyanazzal a csapattal állnak fel, mint legutóbb Pakson, azaz a Steinbach G. – Kovács G., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Kovács E., Simó – Széles B., Steinbach M., Hock – Pál A. tizenegyet küldi pályára a szakember.

A Paks épp a Majos ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét a hétvégén (1–0), s Kindl István gárdája számára nem lehetetlen küldetés az előző évihez képest gyengébben szereplő Monor legyőzése sem. Kiváltképp akkor, ha az élvonalbeli csapatból ismét kap néhány visszajátszót az atomosok szakvezetője. Azt azonban a szakember is csak a meccs napján, a mérkőzés előtt tudja meg, hogy kikkel erősödhet a csapata, így a kezdő tizenegyet ezúttal sem tudta megadni.

NB III, Közép csoport

A 6. forduló programja. Augusztus 26., szerda: Majosi SE–Újpest FC II, Vác FC–Szekszárdi UFC, Monor–Paksi FC II, Hódmezővásárhelyi FC–Kecskeméti TE, Bp. Honvéd II–ESMTK, Iváncsa–Dabas-Gyón, Rákosmente–Körösladány, Szegedi VSE–Taksony, Dunaújváros–Kozármisleny, Dabas–Ferencváros II.

Valamennyi mérkőzés 17.30 órakor kezdődik.

NB III., a Közép csoport állása 1. Iváncsa 5 5 0 0 15–2 15

2. Ferencváros II 5 4 1 0 11–2 13

3. Dabas 5 3 2 0 9–2 11

4. Kecskemét 5 3 0 2 13–6 9

5. ESMTK 5 3 0 2 6–4 9

6. Hm.vásárhely 5 3 0 2 10–10 9

7. Kőrösladány 5 2 2 1 12–7 8

8. Honvéd II 5 2 1 2 7–9 7

9. Újpest FC II 5 2 1 2 7–9 7

10. Dunaújváros 5 2 0 3 9–8 6

11. Szekszárd 5 2 0 3 6–6 6

12. Rákosmente 5 2 0 3 4–6 6

13. Dabas-Gyón 5 2 0 3 4–7 6

14. Kozármisleny 5 1 3 1 9–9 6

15. Taksony 5 1 2 2 11–8 5

16. Paks II 5 1 2 2 6–9 5

17. Monor 5 1 2 2 4–8 5

18. Vác 5 1 1 3 5–12 4

19 . Szeged 5 1 0 4 4–13 3

20. Majos 5 0 1 4 4–19 1

Borítókép: Péter Antal (a labdával) szerint a sok munka idővel ismét meghozza a gyümölcsét