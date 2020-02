Pont nélkül tér haza a Paks Kisvárdáról

Kétgólos vereséget szenvedett a Paksi FC Kisvárdán az OTP Bank Liga 23. fordulójában.

Annak ellenére, hogy mindkét csapat gólokban gazdag mérkőzéseket játszott a közelmúltban (Paksi FC-Debreceni VSC 4–2, Kisvárda Master Good-Diósgyőr VTK 2–2), az első félidő találat nélkül telt, és igazán veszélyes helyzetekben sem volt gazdag. Azért a csapatuk biztatásáért több mint 400 kilométert utazó paksi szurkolók már ekkor is néhányszor a szívükhöz kaphattak. Első alkalommal akkor, amikor Lucas távolról ívelt labdája elsőre kipattant Holczer kezéből és kis híján a kapuban landolt. Szerencsére a hálóőr menteni tudott. Az is némi ijedtségre adott okot, amikor a 41. percben Bumba balos lövéssel célozta meg a kaput. Szélpálról kipattant a labda, de nem sokon múlt. Reménykedhettek is a drukkerek, például amikor Böde félpályás sprintet vágott le a hazaiak hálója felé. Sajnos középen nem érkezett vele senki, így nem tudta betenni a labdát a kapu elé.

A második félidő elején a Kisvárda beszorította saját térfelére a Paksot, amely nem is igazán tudott támadásokat indítani. Az első gól a 73. percben született: Sassá 15 méterről érkező lövése kapuba talált. Pár másodperc múlva a paksiak egyenlíthettek volna, de Böde a léc fölé lőtt. A 82. percben a Kisvárda előnye nőtt tovább. Melnik beadását Lenzsér a kapu előtt még ki tudta fejelni Tischler elől, Bumba viszont érkezett, és bomba gólt lőtt. Az atomvárosi gárda a hátralevő percekben már nem tudott szépíteni, így pont nélkül zárta a fordulót jelenleg a tabella tizedik helyén állva.

OTP Bank Liga, 23. forduló

Kisvárda Master Good-Paksi FC 2-0 (0-0) Kisvárda, 2002 néző, v.: Andó-Szabó

Kisvárda: Dombó – Melnyik, Beriosz, Rubus, Protic – Lucas, Kraszjuk – Gosztonyi (Sassá, 67.), Cukalasz (Tischler, 72.), Bumba – Viana

Paks: Holczer – Kulcsár (Haraszti,78.), Szélpál, Lenzsér, Poór, Szabó J., – Bertus (Windecker, 59.), Balogh B., Szakály D. – Hahn (Sajbán, 62.), Böde

Gólszerzők: Sassá (74.), Bumba (82.)

Sárga lap: Viana (45+2.), Karaszjuk (68.), Sassá (78.), illetve Szélpál (87.), Balogh B. (92.)