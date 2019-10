Pontért megy az UFC

A Dabas-Gyón vendége lesz a Szekszárdi UFC az NB III-as bajnokságban. A vasárnapi önkormányzati választás miatt az összes találkozót szombaton játsszák.

Nem tudta újabb három ponttal megfejelni a kozármislenyi győzelmét a Szekszárdi UFC, amely egy hete gólnélküli döntetlenre végzett a Taksonnyal hazai pályán. Dienes Pál együttese így is őrzi helyét a középmezőny első felében. Ahhoz, hogy feljebb tudjon lépni a tabellán, kellenek az idegenbeli sikerek.

A Dabas-Gyónnal az előző két idényben nem találkozott az UFC, hiszen riválisa a megyei I. osztályban szerepelt. Hasonló felállásban legutóbb 2016. szeptember 4-én játszottak, akkor a dabasiak 3–2-re nyertek. Az akkor Varga Balázs által irányított szekszárdi csapatból mára Márton Erik, Lékó Roland, Fejes Péter, Juhász Máté, Arena Ármin, Szűcs Krisztián és Kvanduk József maradt meg hírmondónak.

– A Taksony ellen nagyon kevés lehetőségünk volt, csak távoli lövésekig jutottunk – mondta a 0–0-s végeredményt hozó bajnokiról Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője. – Riválisunk már a középpályán megállított bennünket, ha kellett, sorozatos szabálytalanságokkal fékezték meg az akcióinkat. Jó lett volna nyerni, de úgy gondolom, hogy a megszerzett egy pont is értékes. A tabella változatlanul szoros, a hatodik és a tizenkettedik helyezett között mindössze három pont a különbség. A Dabas-Gyón otthonában is komoly meccset várok, ellenfelünk is kapaszkodik felfelé. Nagyon fontos, hogy védekezésben koncentráltak legyünk, megpróbáljuk fokozatosan felőrölni vendéglátónkat. A jó szereplésünk folytatásához újabb idegenbeli pontok kellenének. Rácz Ferdinánd és Lékó Roland sérült, eltiltottunk nincs.

NB III, Közép csoport, 10. forduló

Dabas-Gyón–Szekszárdi UFC

Dabas, szombat, 14.30 óra. Vezeti: Kulcsár Katalin (Pipicz N., Schweighardt D.).

A szekszárdiak várható kezdőcsapata: 90 Mityók – 17 Királyházi, 18 Márton E., 22 Dudás D., 4 Füredi – 20 Arena, 40 Budai D. – 23 Vituska N., 10 Juhász M., 99 Kesztyűs B. – 9 Fejes P.

A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.

A további program: Pécsi MFC–Iváncsa KSE, THSE-Szabadkikötő–Dunaharaszti MTK, Budapest Honvéd MFA II–FC Dabas, Kecskeméti TE Hufbau–Dunaújváros, Monor–Kelen SC, Rákosmente KSK–Szentlőrinc SE, Taksony SE GP Solar–HR Rent Kozármisleny. Valamennyi találkozó 14.30 órakor kezdődik.