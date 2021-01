Pontgazdag sikerrel kezdett az Atomerőmű KSC Szekszárd a „buborékban”

Magabiztos győzelemmel kezdte a győri Európa Kupa-csoportkört az Atomerőmű KSC Szekszárd, mely 106–80-ra legyőzte az ukrán BC Prometey együttesét.

Szinte pontosan egy évvel korábban, 2020. január 29-én játszotta eddigi utolsó nemzetközi mérkőzését az Atomerőmű KSC. Akkor az Európa Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján fogadta a spanyol Gernika csapatát, s aki ott volt akkor a szekszárdi sportcsarnokban, sosem felejti el azt a találkozót.

A Baszkföldön elszenvedett tizennyolc pontos hátrányt (73–91) kevesebb mint másfél negyed alatt ledolgozták Studer Ágnesék (a 13. percben 34–16-os hazai vezetést mutatott az eredményjelző), extázisba hozva magukat és azt az ezer szurkolót, aki a helyszínen tekintette meg a mérkőzést. A KSC végül „csak” négy ponttal nyert (79–75), így a spanyolok jutottak tovább. Nem sokkal később azonban Európában is berobbant a koronavírus, így – ahogy sok más versenyt – az Európa Kupát is törölték.

A világjárvány azóta is itt van közöttünk, ezért a tengerentúli profi ligákban is már alkalmazott „buborékrendszert” bevezetve Győr ad otthont a KSC-t is érintő Európa Kupa-csoportkörnek. Valamennyi szekszárdi játékos koronavírus-tesztje negatív lett, így a Prometey ellen mindenkire számíthatott Djokics Zseljko vezetőedző.

Az ukránok abszolút újoncai a nemzetközi kupának, s ehhez mérten megilletődötten is kezdték a találkozót. Studer Ágnes és Krnjics Szárá vezérletével futószalagon jöttek a szekszárdi pontok, míg a másik oldalon a két amerikai, Keshunan Lashun James és Tyrone Bernice Mosby próbálta életben tartani a csapatot. Vérszemet is kapott az Olga Dubrovinával „kiegészült” gárda, mely a rossz kezdés után öt pontra felkapaszkodott (34–29), de egyszer sikerült megráznia magát a KSC-nek, ami tizenegy pontos félidei előnyt jelentett.

A nagyszünet után is állva hagyták ellenfelüket a szekszárdiak, jó védekezést és támadás befejezést bemutatva tovább növelték előnyüket előbb tizennyolc, majd húsz pontra. Még azt is megtehették Maja Skoricsék (a szerb válogatott dobta szekszárdiak századik pontját), hogy elvétve a tévéképernyő előtt ülő nézőknek is játszanak, a győzelmük ugyanis egy percig sem forgott veszélyben.

Az Atomerőmű KSC tehát magabiztos sikerrel kezdett a győri „buborékban”, egy pihenőnapot követően csütörtökön a török Kayseri, pénteken pedig a házigazda Uni Győr következik. Mindkét mérkőzés 20.30 órakor kezdődik és a DigiSport élőben közvetíti.

Európa Kupa, csoportkör, 1. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–BC Prometey (ukrán) 106–80 (30–24, 30–25, 27–16, 19–15)

Győr, Széchenyi Egyetemi Csarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Hasanov (azeri), Blahout (cseh), Vavrova (cseh)

Szekszárd: STUDER 17/3, Theodoreán, SKORICS 12, GOREE 12/3, KRNJICS 21. Csere: Gereben 3/3, McCall 14, Szabó F., Friskovec 13/9, ZELE 14/6, Bálint R. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Prometey: DUBROVINA 12/3, Horobets 13/9, JAMES 21/6, Liubinets, MOSBY 19/3. Csere: Mollova 15/9, Muszijenko, Kondus, Dacsko. Vezetőedző: Viktorija Bolsakova

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 6. p.: 20–11. 9. p.: 28–22. 12. p.: 34–29. 15. p.: 47–35. 18. p.: 58–45. 21. p.: 63–49. 24. p.: 71–55. 27. p.: 79–63. 30. p.: 87–65. 34. p.: 93–72. 38. p.: 102–77.

Statisztika

Mezőnykísérletek: 43/80 (53,75%), illetve 31/65 (47,7%)

Kétpontos kísérlet: 35/57 (61,4%), illetve 21/43 (48,8%)

Hárompontos kísérletek: 34/23 (34,8%), illetve 10/22 (45,4%)

Büntetők: 12/14 (85,7%), illetve 8/14 (57,1%)

Lepattanók (támadó): 42 (19), illetve 28 (11)

Legtöbb lepattanó: Krnjics 8, illetve Mosby 8

Gólpasszok: 31, illetve 22

Legtöbb gólpassz: Studer 9, illetve Dubrovina 10

A csoport másik mérkőzésén

Bellona Kayseri (török)–Uni Győr MÉLY-ÚT 86–72 (17–21, 21–19, 23–9, 25–23)

Győr, zárt kapuk mögött. V: Zenis (szlovák), Ortis (francia), Urbanovic (litván)

Kayseri: HARRIS 28/9, Günay 5/3, Gülcan 9/3, HARRIGAN 10/3, K. BROWN 24. Csere: Miljkovics 8/3, Ural 2, Tongüc, Kalbisagde. Vezetőedző: Ayhan Avci

Győr: KIESEL 23/3, Dubei 8/6, Dombai 6, Török Á. 8/3, MOMPREMIER 19. Csere: Weninger 4, Lass, Barnai 2, Varga Zs. 2. Vezetőedző: Iványi Dalma