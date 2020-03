Pontosabb játékkal akár a négy közé is bejuthat a Paksi FC

Tovább írhatja történelmét a Paksi FC a Magyar Kupában, amennyiben ma este továbbjut a Budapest Honvéd elleni negyeddöntős párharcból.

A Paksi FC és a Budapest Honvéd Magyar Kupa-múltja között ég és föld a különbség, hiszen miközben az atomvárosiak számára már a nyolcaddöntőbe jutás is klubtörténelmi tett volt, addig a kispestiek csak az ezredforduló óta eltelt tizenkilenc kiírásból a mostanival együtt tizenháromszor jutottak be a legjobb nyolc közé. Ebből ötször a döntőig meneteltek (legutóbb az előző kiírásban, akkor viszont a Fehérvár jobbnak bizonyult náluk), kétszer pedig meg is nyerték a Magyar Kupát.

Mindez azonban játék a számokkal, a két csapat egy héttel korábbi találkozójára a múlt nem nyomta rá a bélyegét, ahogy a csapatok sem helyeztek nagy nyomást az ellenfél kapujára, így a felejthető kategóriájú mérkőzésen nem született gól. Mint ahogy Osztermájer Gábor akkor fogalmazott, a döntetlen eredmények közül a leghálásabb született, hiszen a Honvéd nem tudott idegenben fontos találatot szerezni – vagyis ez azt jelenti, hogy egy paksi gól ma kettőnek felelhet meg.

Ilyenkor szokták azt kérdezni, hogy hol van az az egy? Böde Dánielék ugyanis az elmúlt három találkozójukon gólképtelenek maradtak: a sort a Kisvárda elleni idegenbeli vereség nyitotta a bajnokságban (0–2), azt követte a Honvéd elleni kupamérkőzés, majd a múlt szombati bajnoki találkozó (0–0). Legutóbb február 22-én, a Debrecen elleni 4–2-es siker alkalmával talált be paksi játékos.

Osváth Attila, a paksi klub internetes honlapján úgy fogalmazott, a bajnokin egy fokkal jobban játszottak, mint a negyeddöntő első találkozóján, de valójában sok különbség nem volt a két meccs között. Az atomvárosiak hátvédje úgy véli, a harmadik felvonás is ugyanilyen szoros párharcot hoz majd, mint az előző kettő. Megjegyezte: ha a tizenhatos előtti lehetőségeket jobban és pontosabban játsszák le, a gól is jönni fog.

Osztermájer Gábor korábban többször is hangsúlyozta, az élvonalban maradás élvez elsőbbséget a klubnál. Szombaton a második legrosszabb tavaszi mérleget felmutató Újpesthez látogatnak a paksiak, kérdés, ennek fényében milyen kerettel utazik el a csapat Szegedre.

Merthogy a találkozót a Szent Gellért Fórumban rendezik, miután a Kispest jelenleg az MTK Budapest arénájában játssza a hazai mérkőzéseit az új Bozsik Stadion építése miatt, ám a kék-fehérek a Dorogot fogadják az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, szintén MK-negyeddöntő-visszavágón (a további párosítás keretes írásunkban).

Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Bp. Honvéd–Paksi FC

Szerda, 18 óra. Szeged, vezeti: Karakó (Albert I., Csatári).

A várható kezdőcsapatok. Bp. Honvéd: Tujvel – Ikenne-King, Batik, Lovric, Niba, Uzoma – Kesztyűs, Nagy G., Gazdag – Ugrai, Moutari. Mb. edző: Piston István.

Paks: Holczer – Osváth, Gévay, Lenzsér, Szabó J., Bor – Windecker, Kecskés T. – Könyves, Hahn, Sajbán Máté. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Az első mérkőzésen: 0–0.

