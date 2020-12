Pontot érdemelt volna a Paks a Ferencváros ellen

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egy normális világban ezen a napon rendőrökkel, ferencvárosi és paksi szurkolókkal lenne tele a Fehérvári út, a lelátón pedig négyezer néző torkaszakadtából buzdítaná kedvenceiket. Ez a 2020-as esztendő azonban nem egy normális év, a lelátók üresen konganak, a fényképezőgépek kattogása mellett a vezetőedzők és játékosok hangja is hallatszott. Mintha egy edzőmeccset játszana a két csapat, annál viszont jóval fontosabb találkozóról van szó. A Ferencváros a veretlenségéért harcolt, a Paks pedig győzelem esetén ismét feljött volna a tabella harmadik helyére, sőt visszavágott volna a szezon elei 5–0-s vereségért.

Céljukhoz a címvédő és listavezető fővárosiak kerültek közelebb már a harmadik percben, amikor kavarodás után Abraham Frimpong lövése utat talált Holczer Ádám kapujába. A nyáron éppen a Ferencvárostól érkező hálóőr Hegedüs Lajost helyettesítette, de nem ő volt az egyedüli hiányzó a paksiaknál. Hahn János továbbra is betegséggel küzd, ahogy a Mezőkövesden bokasérülést szenvedő Böde Dániel is csak a lelátóról figyelhette egykori csapatának és jelenlegi társainak játékát.

Az már nem derül ki, ha pályán van, a ghánai védő gólt szerzett volna-e, a félidő hátralévő részével viszont elégedett lehetett a csapatkapitány. A bekapott gól nem fogta meg Bognár György gárdáját, a támadásban rövid, gyors passzos, védekezésben agresszív letámadójáték (ahogy azt Ádám Martin lapunkban is megjósolta) nem ízlett a fővárosiaknak. Bognár István révén egy – lescímen – meg nem adott gól, illetve Nagy Richárd esésénél büntető is jelezte, felveszi a Paks a Bajnokok Ligája-csoportkörös ellenfél ritmusát.

Az egyértelmű mezőnyfölény a félidő végén góllá érett, amikor Bertus Lajos beadása után Szabó János három méterről a kapuba fejelte a labdát. Sőt, akár előnnyel is mehetett volna pihenőre a vendéglátó, de Bognár megpattanó lövése centikkel ment el a kapufa mellett.

A második félidő sem kezdődött jól paksi szemszögből, igaz, ehhez kellett Berke Balázs játékvezető és az alapvonali asszisztensének közreműködése is Róbert Mak műesésénél a tizenhatoson belül. A folytatás is hasonlóan alakult, a Paks támadott, a Ferencváros pedig mint egy kiesés ellen menekülő kis csapat, a kontráiban bízott. A helyzetei most is megvoltak az atomvárosiaknak, de előbb Sajbán Máté, majd Gévay Zsolt próbálkozását védte reflexszerűen Dibusz Dénes.

Ahogy lenni szokott, az esélyesebb csapat ezúttal is megbüntette a nagy akarással játszó ellenfelét, azonban a játék képe alapján a paksiak megérdemelték volna az egyik pontot. Ez azonban – talán a játékvezetői ítéletek miatt is – nem sikerült, a 450. NB I-es mérkőzésén vereséget szenvedett a Paksi FC.

Az idei utolsó bajnokiját szombaton 14.45 órától játssza a PFC az MTK Budapest otthonában.

OTP Bank Liga, 15. forduló

Paksi FC–Ferencváros 1–3 (1–1)

Paks, Fehérvári úti stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Berke (Tóth II,, Garai)

Paks: Holczer – Lenzsér (Gévay, a szünetben), Szélpál (Vas G., 89.), Szabó J. – Bertus, Balogh B., Bognár I., Osváth – Haraszti (Ádám M., 66.), Sajbán Máté (Szendrei, 90.), Nagy R. (Szakály D., 77.). Vezetőedző: Bognár György

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsic, Frimpong, Blazic, Heister – Laidouni, Haratin – Uzuni (Dvali, 86.), Mak (Somalia, 68.), Zubkov (Tokmac, 55.) – Boli (Isael, 69.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov

Gólszerző: Szabó J. (44.), illetve Frimpong (3.), Haratin (50., 11-esből), Isael (86.)

Sárga lap: Lenzsér (14.), Szélpál (73.), illetve Zubkov (53.), Mak (54.), Frimpong (71.), Haratin (73.)

Borítóképünkön: Szabó János góljával még egyenlített a Paksi FC