Pupp Réka ezüstérmes lett a győri U23-as Eb-n

A paksi Pupp Réka ezüstérmet szerzett a Győrben zajló U23-as Európa-bajnokság első versenynapján az 52 kilogrammos súlycsoportban. A paksi versenyző kiemelt volt, így az első fordulóban nem volt ellenfele. Rögtön a legjobb négy közé jutásért mérkőzhetett, s kevesebb mint három perc alatt ipponnal le is győzte román ellenfelét. Az elődöntőben az orosz Plotnyikova alaposan megdolgoztatta Hangyási László és Braun Ákos tanítványát, Pupp végül az aranypontos hosszabbításban fojtással döntötte el a mérkőzést, pályafutása során másodszor jutott be az U23-as Európa-bajnokság fináléjába. Két évvel ezelőtt Tel-Avivban – még a 48 kilogrammosok között – ezüstérmes lett. Győrben az izraeli Temelkovával csapott össze az aranyért. Nem először dön­tőztek ők ketten együtt: öt esztendővel korábban a hollandiai EYOF-fináléjában Pupp Réka volt a jobb. Azóta kétszer találkoztak, a júliusi zágrábi GP-n Temelkova, a bakui világbajnokságon a magyar lány győzött. Most Temelkova a hosszabbításban jobban koncentrált, egy jó indítással kicsikart egy vazarit, s ezzel megszerezte a kontinensbajnoki címet. A paksiak Európa-bajnoki ezüstérmese előtt már nagyobb célok lebegnek: immár „felnőttként“ a 2020-as tokiói olimpiai indulás jogát igyekszik kiharcolni.

