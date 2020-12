Rangadónak indult, végül KSC-gála lett a bajnokiból

A tabellán elfoglalt helyezések alapján rangadónak számított a Ludovika-FCSM Csata és az Atomerőmű KSC Szekszárd párharca, a pályán viszont az első perctől kezdve a lefújásig Djokics Zseljko csapata akarata érvényesült.

A mérkőzés előtti közjáték sem zavarta meg az Atomerőmű KSC-t abban, hogy szezonbeli hetedik győzelmét is megszerezze. Pedig biztosan nem számíthattak Theodoreán Alexandráék arra, hogy – a mérkőzésekre kötelezően kiírt orvos hiányában – több mint egy órát fog csúszni a Csata elleni bajnoki kezdése.

Pedig a PINKK elleni szombati mérkőzéshez hasonlóan ezúttal sem volt ott a csapatban Erica McCall és Krnjics Szárá (előbbi vádlijával bajlódik, utóbbi koronavírussal küzd), ahogy hazai oldalon az amerikai Keyona Lavette Hayes sem. A fővárosiak legjobbja, a 16,9 pontot és 7,2 lepattanót átlagoló erőcsatár ugyanis már a DVTK-t erősíti a szezon hátralévő részében.

A feldobás előtti intermezzo tehát sokkal inkább a hazai fejben okozott némi zűrzavart, amit egykönnyen nem is tudtak kiverni onnan. Három perc után 11–2-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Kihasználva az időkérést, Tursics Krisztián alapos fejmosást tartott övéinek, de ez sem hozta meg a várt eredményt, főleg azért, mert a szekszárdiak képtelenek voltak dobást hibázni.

Az első negyedben már harminc pontnál járt Djokics Zseljko csapata, mely a második negyedben sem állt le, s a Csata hibáit könyörtelenül kihasználva az első félidőben ötvenhét pontig jutott. Ez sok jóval nem kecsegtette a fővárosiakat, hiszen ebben az idényben kétszer jutottak ötven pont fölé a szekszárdiak húsz perc játék után: Zalaegerszegen 58-ig, a PINKK ellen 54-ig, a vége pedig mindkét esetben kiütés lett (129–42, illetve 114–66).

Rangadónak indult, végül az Atomerőmű KSC gálájává vált a mérkőzés, így az utolsó negyedben az is belefért, hogy öt hazai nevelésű játékos (Renczes Rebeka, Studer Ágnes, Holcz Rebeka, Miklós Melinda, Bálint Réka) egyszerre legyen a pályán.

A második félidőben csak az volt a kérdés, hogy a szezonban harmadszor is eléri-e a száz pontot a csapat. Ez végül mindössze egy ponton múlt, de ennél fontosabb, hogy újabb értékes győzelmet szerzett idegenben a Szekszárd, melynél többen is kimagasló teljesítményt nyújtottak: Maja Skorics (7/7 dupla, 1/1 tripla, 2/2 büntető) és Goree Cyesha (5/5 dupla, 2/2 büntető) dobást sem hibázott, előbbi 6-6 lepattanót és gólpasszt is jegyzett.

Folytatás szombaton a Cegléd ellen hazai pályán (17 óra).

Női NB I/A, a 8. forduló

Ludovika-FCSM Csata–Atomerőmű KSC Szekszárd 78–99 (15–30, 21–27, 14–24, 28–18)

Budapest, Ludovika Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Tőzsér D., Csabai-Kaskötő B., Nagy V.

Csata: Horváth B. 4, Lelik 13/3, MÁNYOKY 14/6, Böröndy V. 8, ZEMPARE 13/3. Csere: Angyal B. 14/9, Hegedűs J. 6, Angyal N. 6, Farkas S. Vezetőedző: Tursics Krisztián

KSC Szekszárd: THEODOREÁN 11/3, Miklós M. 2, BÁLINT R. 15/3, SKORICS 19/3, GOREE 12. Csere: STUDER Á. 5, Friskovec 9/6, ZELE 11, Renczes 4, Szabó F. 5/3, Gereben 4, Holcz 2. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–11. 6. p.: 9–19. 9. p.: 15–24. 12. p.: 17–36. 15. p.: 19–42. 18. p.: 30–55. 21. p.: 37–59. 24. p.: 40–69. 27. p.: 46–75. 30. p.: 55–81. 33. p.: 62–86. 36. p.: 67–91. 39. p.: 74–95.