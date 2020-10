Rangadót nyert és a második helyre ugrott a Holler UFC

Megyénk mindkét NB II-es férfi együttese győzelemmel zárta a Dél-nyugati csoport 6. fordulóját.

A jövő szempontjából fontos mérkőzést nyert meg a Holler UFC a forduló előtt listavezető Nagykanizsa ellen a férfi NB II-es bajnokságban, ahogy az edzője nélkül kiálló Hőgyész is értékes két pontot szerzett Siklóson.

NB II, Dél-nyugat, 6. forduló.

Holler UFC–Tungsram SE Nagykanizsa 23–18 (13–7). Simontornya, 100 néző. V.: Szászfai, Tasnádi.

Holler: Selymes – Nagy M. 2, Zuder 4, Bérces 7, Lendvay 2, Hajnal, Domak 4. Csere: Bősz, Vonya 1, Gergely B. 1, Takács Á. 1, Nyers, Reiner, Rehák, Tóth Á.

Hetesek: 5/4, ill. 4/3.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Törő Szabolcs: – Maximálisan végrehajtották a megbeszélteket a srácok, végig csapatként dolgoztak együtt. Először védekeztünk nem NB II-es szinten, Selymes Attila pedig sorozatban hatodik meccsén véd közel ötven százalékkal. Támadásban voltak akadozások, de kritikus helyzetekben nem hibáztunk, így végig kezünkben tartottuk a mérkőzést.

MK-Pelikán Siklós KC–Hőgyészi SC 21–28 (13–13). Siklós, 110 néző. V.: Bazsó, Németh D.

Hőgyész: Hudra – Teimel M. 3, Vald 5, Igali 2, Gadányi 3 (2), Szabó T. 2, Vojkovics I. 6. Csere: Farkas G. (kapus), Bajkó, Héger, Kecskés 3 (2), Sipos M. 1, Nyitrai 2, Lőrinc 1, Kovács F., Oláh B. Megbízott edző: Héger Zsolt.

Hetesek: 2/1, ill. 9/4.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Héger Zsolt: – Beragadtunk a rajtnál, nem működött a védekezés és a kapusteljesítmény is elmaradt a szokásosnál. A félidő közepén feljavult a játékunk, a szünet után pedig már nem volt kérdés, hogy megszerezzük-e a két pontot. Ekkor már az is belefért, hogy végül négy hetest és sok ziccert is kihagytuk. Ha jobban összpontosítunk és kezdettől úgy játszunk, mint a második játékrészben, akkor nagyobb is lehetett volna a különbség.

Hétvégén nem rendeznek fordulót az NB II-ben, a hatodik helyen álló Hőgyész legközelebb jövő héten vasárnap a közvetlenül üldözőjét, a Baját fogadja (15 óra). A dunaföldváriak rangadón aratott sikerükkel felléptek a tabella második helyére, s november 14-én, szombaton Kiskőrösre látogatnak (18 óra).