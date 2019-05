Rangos krosszversenynek ad otthont Zomba

Az elmúlt évek kiváló munkájának gyümölcsét arathatja le a megyei motokrossz-társadalom, vasárnap ugyanis Zomba ad otthont a Magyarország Nyílt Nemzeti CONGEN Motocross Kupasorozat második, egyben záró versenyének (a nyitány Pannonhalmán volt).

Az egész napos eseményen tizenhárom kategóriában több száz versenyző áll rajthoz, a futamok során az indulók a Dél-MX-sorozathoz hasonlóan körversenyes rendszerben harcolnak a jobb pozícióért, erre tizenöt perc áll a rendelkezésükre. A szabadedzések a III. osztályban indulókkal 8.20 órakor, a mért edzések 10.05 órakor kezdődnek, az első futam indítására a tervek szerint 12.35 órakor kerül sor – tudtuk meg Langer Józseftől.

„Árnyékos helyekkel, büfével, padokkal várjuk a kilátogató nézőket. A versenyek élvezhetőségét segíti, hogy az 1600 méter hosszú pályának hatvan százaléka bármelyik pontról jól belátható, ráadásul az útvonal mellett a parkolás is megoldott. A depóban közelről is szemügyre lehet venni a motorokat, ezzel is kedvezünk a kilátogató érdeklődőknek” – mondta lapunk érdeklődésére a Langer Motorsport elnöke.