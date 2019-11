Raphiael Putney rutinja sokat érhet az Atomnak

Légióst cserélt az Atomerőmű SE NB I-ben szereplő férficsapata: Jeremy Harris távozott, helyére a szintén amerikai Raphiael Putney érkezett.

Ha egy mondatban, a lényeget kiemelve szeretnénk fogalmazni, akkor azt írhatnánk, hogy ez zöldfülűt egy rutinos játékosra cserélt a négyszeres magyar bajnok paksi együttes.

A fiatal Jeremy Harris nem tudta megváltani a világot, nem tudta megugrani azt a bizonyos lécet Pakson. Volt benne potenciál, ezt egy-egy meccsen bizonyította, de a komoly célok eléréséhez más típusú játékosra van szükség.

A 23 éves Jeremy Harris összesen kilenc mérkőzésen lépett pályára az ASE színeiben (mind a kilencen kezdőként) és meccsenként 6,9 ponttal, 4,4 lepattanóval és 1,6 gólpasszal segítette a piros-kékeket.

Raphiael Putney kosárlabdás múltját elnézve jó választásnak tűnik. A 29 éves, 208 centiméter magas, 84 kilogrammos játékos a Massachusetts Egyetemen végezte tanulmányait, és az NCAA-ben 131 mérkőzésen szerepelt. Ebből 86 alkalommal volt kezdő, 7,8 pontot, 4,8 lepattanót és 1,2 gólpasszt átlagolt.

Az egyetemi évei után a 2014-es NBA-drafton próbált szerencsét, végül az NBA G-ligájában szereplő Rio Grande Valley Vipers-hez került. Ezután Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Venezuelában, az olasz Serie A-ban is próbára tette magát, majd egy kis időre ismét az NBA G-ligájában játszott ahonnan Scafati Basket olasz csapathoz igazolt.

„Azt tehát kollektívan elmondhatjuk, hogy a 29 éves játékos óriási tapasztalattal rendelkezik, amit reméljük a pályán is hasznosítani tud majd” – írja róla az Atomerőmű SE hivatalos honlapja. A paksiak a szezon végéig szóló szerződést kötöttek Raphiael Putney-val, aki várhatóan most vasárnap érkezik meg az atomvárosba, így jó eséllyel be is mutatkozhat új csapatában, a jövő csütörtöki, pécsi bajnoki találkozón.