Régi mumusát fogadja a Tolna

A Tolna VFC és a Dombóvár FC vívja a megyei I. osztály hétvégi fordulójának rangadóját. A tolnaiaknak van inkább miért revansot venniük.

Tolna VFC–Dombóvár FC

Igazi presztízscsatává nőtte ki magát az előző években a Tolna és a Dombóvár párharca. Bár a vendégek mindkét szezont „csak” negyedikként zárták, miközben a Tolna egyszer bajnok, egyszer pedig ezüstérmes lett, többnyire ők kerültek ki győztesen a két együttes párharcaiból. Az előző két szezon öt találkozója közül a tolnaiak egyet sem tudtak megnyerni: egyszer 3–3-as, egyszer 1–1-es döntetlent értek el, a DFC egy alkalommal 3–1-re, kétszer pedig 2–1-re nyert. A tolnaiak legutóbb két és fél éve, 2017. április 15-én tudták legyőzni mostani riválisukat, akkor 2–1-es sikernek örülhettek hazai pályán.

A szezont mindkét gárda vereséggel kezdte: a tolnaiak Bátaszéken (1–2), a dombóváriak Majoson (0–2) maradtak alul, de aztán jött két győzelem mindkét oldalon. A Tolna előbb a Majost verte 2–1-re, majd pedig a Szedrest 5–1-re. A Dombóvár a Szedrest 4–0-ra lépte le, legutóbb pedig Tevelről vitte el a pontokat (1–0).

Gracza Tibor, a Tolna VFC edzője: – Nagyon jó csapat a Dombóvár, szerintem az osztály egyik legjobb csapata nekik van. Ezt azok a felvételek is igazolták, amiket megnéztem róluk. Tudom, hogy a múltban többször is borsot törtek a tolnai csapat orra alá, ezért egész héten azt igyekeztem tudatosítani a játékosokban, hogy nem szabad kishitűen nekivágni a találkozónak. Mi játszunk hazai pályán, hinnünk és bíznunk kell magunkban. Ugyanazt a gólratörő játékot kell játszanunk, mint eddig, bízom benne, hogy ezúttal is győztesen hagyjuk el a pályát. A csapat eddig elfogadhatóan teljesített, igazából elszámolni valónk csak a bátaszéki meccs miatt van, de azzal sincs probléma. Sümegi Balázs lágyéksérüléssel bajlódik, s Erdélyi Péter játéka is kérdéses.

Kardos Ernő, a Dombóvár FC edzője: – Igazából szerdán kezdtünk foglalkozni a tolnaiakkal, addig a saját játékunkon próbáltunk csiszolni. Nem kezdtük jól a szezont, hiszen kikaptunk Majoson, aztán viszont két meccset nyertünk. Tudtam, hogy így lesz, hogy hullámzó lesz a teljesítményünk, mert a miénk a mezőny egyik legfiatalabb csapata, amelyik bárhol, bárkit le tud győzni, de bárhol, bárkitől ki is tud kapni. Fontos lenne, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk Tolnán, mert szeretnénk ott maradni az élbolyban. A játékosaim hétről hétre egyre inkább átveszik a mentalitásomat, egyre jobban megértik, hogy mit szeretnék kérni tőlük. Szombati ellenfelünk két remek támadóval rendelkezik, Rompos Józseffel magam is együtt játszottam a Kaposvölgye együttesében, Pál Achilles pedig egyike azon játékosoknak, akiket örömmel látnék Dombóváron. Mellettük Szili Istvánra kell odafigyelnünk, ha őket ki tudjuk kapcsolni, nagy baj nem érhet bennünket, hiszen remek, kreatív támadóink vannak, akik a kapu előtt meg fogják oldani a feladatukat. Csak a péntek esti edzést követően döntöm el, hogy kik kapnak lehetőséget.

Bonyhád VLC–Teveli Medosz SE

Szeptember 7., szombat, 16.30 óra

A két csapat nem is olyan régen a Magyar Kupában is összecsapott, s akkor a Bonyhád 5–2-es győzelemnek örülhetett. Most is a bajnoki címvédő számít a meccs esélyesének, bár a teveliekben több van, mint amit eddig mutattak, meglepő lenne, ha éppen most „villantanának”.

Esélyek: 70%, illetve 30%

Tamási 2009 FC–Majosi SE

Szeptember 7., szombat, 16.30 óra

A Tolna–Dombóvár derbi helyett ez a párosítás is lehetett volna a hétvége rangadója. A tamásiak egyelőre hullámzóan teljesítenek, a majosiak valamivel jobban kezdtek. A hazai pálya előnye azonban Jammeh Harunáék mellett szól.

Esélyek: 60%, illetve 40%

Dunaföldvári FC–Bátaszék SE

Szeptember 7., szombat, 16.30 óra

Amilyen nagy csalódást okozott az előző szezonban pocsék szereplésével a Bátaszék, annyira kellemes meglepetés az idei teljesítménye. A földváriakat szétszedték a nyári szünetben, tavaly sokkal ütősebbnek tűntek, idő kell, amíg újra csapattá formálódnak.

Esélyek: 40%, illetve 60%

Kakasd SE–Szedresi SE

Szeptember 8., vasárnap, 16.30 óra

A kakasdiak még nem nyertek a szezonban, s mikor máskor kezdenék meg a győzelmi sorozatukat, ha nem az előző két meccsén kilencet kapó szedresiek ellen. A hazai pálya előnye hazai sikert ígér, de ebben a meccsben minden benne lehet.

Esélyek: 60%, illetve 40%

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja, felnőttek, 5 gólos: Jammeh Haruna (Tamási 2009 FC), 3 gólos: Tóth Tamás (Bátaszék SE), Kiss Patrik (Dunaföldvár FC), Pál Achilles (Tolna), Pap Roland (Bonyhád VLC), Horváth Árpád (Dombóvár FC).

Megyei I. osztály, az állás 1. Bonyhád 3 2 1 0 13–7 7

2. Bátaszék 3 2 1 0 8–5 7

3. Tolna 3 2 0 1 8–4 6

4. Dombóvár 3 2 0 1 5–2 6

5. Majos 3 2 0 1 6–4 6

6. Tamási 3 1 1 1 9–9 4

7. Tevel 3 1 0 2 5–8 3

8. Szedres 3 1 0 2 6–11 3

9. Kakasd 3 0 1 2 4–8 1

10. Dunaföldvár 3 0 0 3 6–12 0

Borítóképünk a Dombóvár és Tolna áprilisi meccsén készült.