Rekordgyanús különbséggel győzött a KSC Zalaegerszegen

Az utóbbi évek legnagyobb különbségű győzelmét aratta az Atomerőmű KSC Szekszárd női csapata, amely 129–42-re (!) nyert Zalaegerszegen az NB I szerdai összecsapásán. A szekszárdiak két éve 102–51-re verték az MTK-t, ezt az 51 pontos különbséget most 36-tal megtoldották Djokics Zseljko tanítványai.

Persze sejteni lehetett, hogy sima lesz, hiszen a Zetének nyáron még az életben maradás volt a tét, miközben a KSC-nek bajnokesélyes kerete van. Mégis a zalaiak kezdtek jobban, 5–1-re is vezettek még, de aztán beindult a KSC-henger, ami szó szerint hengert volt. Az első negyedben már 40 pontnál (!) jártak Theodoreán Alexandráék, akik a szünetben 46 ponttal (!) vezettek, végül pedig 87 pontos különbséggel győztek. A 100. pontot már a 31. percben megdobta Bálint Réka.

A KSC-ben ezúttal a fiatalok kaptak szerepet, s éltek is az eséllyel. Gereben Lívia nagyszerűen játszott, ahogy Miklós Melinda és Holcz Rebeka is. A rutinos magyarok is kitettek magukért, Zele Dorina, Theodoreán Alexandra és Bálint Réka is megszórta magát, Cyesha Goree, Krnjics Szárá és Maja Skorics pedig rápihenhetett a szombati, UNI Győr elleni hazai rangadóra.

Azt nem tudjuk, hogy ez a különbség rekordnak számít-e a hazai élvonalban, de nem lövünk mellé, ha azt írjuk, hogy rekordgyanús ez a nagyarányú siker!

Női kosárlabda NB I, a 6. fordulóban

ZTE NKK–Atomerőmű KSC Szekszárd 42–129

(13–40, 9–28, 10–28, 10–33)

ZTE: Dzombeta 9/3, Horváth Fruzsina 3, Mányoki J. 5/3, SZABÓ P. 8, Tuchscherer 5.

Csere: Ur 4, Kulcsár B. 1, Chromej 1, Dömötör D. 2, Horváth Fanni 4

Szekszárd: Studer Á. 4, MIKLÓS M. 18/9, SZABÓ F. 14/6, BÁLINT R. 10, MCCALL 8.

Csere: THEODOREÁN 13/9, Skorics 2, Krnjics 8, Zele 20, GEREBEN 21/9, Holcz 11/3