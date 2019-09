Rekordszámú lovas jött el az idei Pörböly Kupára

Évről évre egyre többen vesznek részt a pörbölyi Bodza Lovas SE versenyén, újságolta boldogan Wachtler-Oláh Viktória, a kupa szervezője.

Idén sem maradt el a Pörböly Kupa, amely immáron a hetedik volt a sorban. Az általunk is figyelemmel kísért eseményre minden eddiginél többen érkeztek, hogy összemérjék tudásukat a riválisokkal. A szervezők és az önkormányzat is sokat tettek a sikerekért, utóbbi számos fejlesztést hajtott végre a sportpályán, hogy az minél inkább szabadidőközponttá váljék. A régi szponzorok és az új támogatók belépésének is köszönhetően sok-sok ajándékot érmet, serleget osztottak szét az indulók között.

Az ünnepélyes megnyitón Wachtler-Oláh Viktória és Sipos Lajos polgármester üdvözölte a lovasokat, edzőket, és a nézőket. A résztvevők először a 60 cm-es, majd a 80 cm-es díjugratóversenyen vettek részt (előbbire 37 nevezés érkezett, utóbbiban 20-an indultak). Mindkét kategóriában Faldum Lili, a bajai Remény LI lovasa bizonyult a legjobbnak, Zengő nevű lovával. Ezt követte a derby, mely színes akadályokból és szalmabálás ugrásokból állt. Itt Drengács Kitti (Révész Farm Lovas SE) győzött Niké nevű lovával.

Délután jöttek a korosztályos ügyességi számok, ahol a miniknél (0–7 éves korig) hat, a gyermek korosztályban (8–11 évesek) 27, az ifjúságiaknál (12–16 évesek) 48, a felnőtteknél (17 év felettiek) pedig 15 lovas indult.

Mini kategóriában minden induló érmet és ajándékcsomagot kapott. A gyerekeknél Taba Dávid (Taba Team) Cserkész nevű lován nyert, míg az ifjúságiaknál Horváth Vivien, Csinos nevű lovával, a Remény Lovas Iskola színeiben végzett az első helyen.

A felnőtt kategóriában a kalocsai Hajnal Franciska (Hajnal és Baráti Kör LSE), Ibi nevű lovával bizonyult a legjobbnak. A nap utolsó száma a váltóverseny volt, ahol 15 háromfős csapat mérette meg magát. A legjobb csapat címet a Remény Rabjai nyerték (Andriott Flóra-Kíra, Faldum Lili, Horváth Lili). A rendező Bodza Lovas SE lovasai is szép számmal vettek részt, három lóval és tizenkét versenyzővel.

Wachtler-Oláh Viktória köszönőbeszédével elégedetten zárhatta le a napot.