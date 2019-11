Remek utolsó negyeddel nyert Kaposváron az ASE

Az Atomerőmű SE 85–58-ra győzött a Kaposvári KK vendégeként a férfi NB I vasárnap esti meccsén. Orlando Coleman remek játékkal tért vissza sérüléséből.

Nem voltak jók az előjelek, hiszen többen is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódtak a meccset megelőző napokban paksi oldalon, ám végül mindenki tudta vállalni a játékot. Ráadásul visszatért sérüléséből Orlando Coleman, aki rögtön meg is mutatta, hogy ha ő egészséges, akkor más az Atomerőmű SE játéka. Az amerikai szenzációs napot fogott ki, dobott 28 pontot, szedett 5 lepattanót és volt 6 kiharcolt faultja, s ami még ennél is beszédesebb adat, hogy mindössze két rontott dobása volt az egész meccsen. Nem csoda, hogy 41 IBM-pontjával nemcsak csapatából, hanem a mezőnyből is kiemelkedett.

A paksiak amúgy szinte végig kézben tartották a találkozót, s bár két alkalommal feljött és rövid időre fordított is a házigazda, de rögtön jött is a válasz az ASE-tól. Egy kicsit tartottunk tőle, hogy a hajrára elfogy az erő, ám éppen, hogy fordítva történt.

A hetek óta toldozott-foltozott ASE nagyszerű tíz percet produkált, mind támadásban, mind védekezésben remekeltek a piros-kékek. A Kaposvár mindössze két pontot (!) szerzett ebben a felvonásban, miközben Dzunics Braniszlav tanítványainak minden bejött, bárhonnan is próbálkoztak.

„A kezdetektől jó energiával játszottunk. Picit megnyugodtunk a harmadik negyed végén és sikerült pár jó védekezést bemutatni. Kicsit szervezettebbé váltunk támadásban. A másik oldalon pedig néha így szokott lenni, hogy tényleg semmi nem sikerült a negyedik negyedben. Azt is, amit jól csináltak nem tudták bedobni. Nagyon örülünk a győzelemnek és dolgozunk azon, hogy még komolyabban tudjunk teljesíteni” – értékelt a találkozót követően Dzunics Braniszlav, az ASE edzője.

A paksiaknak ez volt sorozatban a harmadik győzelmük, és a szezonbeli ötödik sikerük, amivel az ötödik helyen állnak a tabellán.

A következő fordulóban, november 16-án, szombaton 18 órától az újonc, oroszlányi OSE Lions együttesét fogadják a paksiak a Gesztenyés úti sportcsarnokban.

Kaposvári KK–Atomerőmű SE 58–85 (17–28, 25–17, 14–19, 2–21), Kaposvár Aréna, 1400 néző. Vezette: Praksch P., dr. Mészáros B., Nyilas I.

Kaposvári KK: Davis 2, Norfleet 16/6, Ponjavics 7/3, HENDLEIN 13/3, Dramicsanin 11/3. Csere: Krnjajski, Baki Á. 2, Lalic 7, Bogdán.

Atomerőmű SE: EVANS 13/3, Harris 7/3, FAUST 10/3, COLEMAN 28/6, Lóránt P. 9/3. Csere: Kovács Á. 2, JACKSON 13/3, Kis R. 3/3, Valerio-Bodon.

Az eredmény alakulása: 3. p.: 4–9. 7. p.: 7–19. 13. p.: 24–31. 16. p.: 35–33. 24. p: 46–49. 28. p.: 56–55. 33. p.: 58–64. 38. p.: 58–73.

Statisztikák: Lepattanók: 25 (Hendlein 10), illetve 34 (Lóránt 7). Gólpasszok: 13 (Ponjavics 5), illetve 14 (Evans 6).