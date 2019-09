Remekül céloztak a Tolnai Tájak ÍE versenyzői Kaposváron

Ahogy megszokhattuk tőlük, most is jól szerepeltek a Tolnai Tájak ÍE versenyzői a Kaposváron megrendezett terepíjász országos bajnokságon. Huszár Háhner Erika és Huszár Zoltán is arany­éremmel zárt, Nagyné Dörmer Orsolya és Farkas Tamás bronz­érmes lett, Nagy Attila pedig a negyedikként zárt.