Remekül hajtották a bringát

Szép szekszárdi sikerek születtek a hazai és a pécsi rendezésű országúti versenyeken, ahol bőven kijutott a dobogós helyezésekből a tolnai megyeszékhely ifjú és rutinos bringásainak.

A közelmúltban rendezték meg a VII. Szekszárd GP és Suli Kupát a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület szervezésében. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, így minden futam száraz időben indulhatott el. A legnagyobb izgalmakat az U19-es és az Open kategória tartogatta, a többi korcsoportban sima győzelmek születtek.

Az Open futamban egy nagyobb bukás is történt; Lippai Marcell (Narke Cycling) egy részhajrá megnyerése után esett el. Kulcs- és medencecsont sérüléssel szállították kórházba. A futamot végül Istlstekker Zsolt nyerte, aki anno az utánpótlás éveit a szekszárdi egyesület színeiben versenyezte végig. Egykori klubja is kitett magáért a versenyen, hiszen egy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet gyűjtött be.

A dobogósok, fiúk. U11: 1. Nagy Előd (Tamási Bringasport), 2. Steig Benjamin (Szekszárdi Kerékpáros SE), 3. Nagy Patrik (Tamási Bringasport). U13: 1. Péter Lichtenberger Ákos (K3 SE), 2. Turmann Benjamin (Tamási Bringasport), 3. Könczöl Róbert (Tamási Bringasport). U15: 1. Fehérvárri Marcell Imre (KSI SE), 2. Takács Péter (Szekszárdi KSE), 3. Pintér Zsolt (Tamási Bringasport). U17: 1. Bertold Drijver (KSI), 2. Bakó Jonatán (Szekszárdi Szabadidős KE), 3. Nemes Noel (Szekszárdi Szabadidős KE). U19: 1. Koleszár Olivér (Szekszárdi KSE), 2. Forró Lajos (Szekszárdi SzKE), 3. Muskovits Dávid (KSI).

Lányok. U17: 1. Sáry Boglárka (KSI), 2. Dina Dorka (Fittbike SE). U19: 1. Tircsi Andrea (KSI), 2. Hérincs Diána Letti (KSI). Elit: 1. Novotny Gréta (Szekszárdi SzKE).

Szenior 1. kategória: 1. Hemmert János (EDO Bike Team), 2. Szalai Gábor (SzKSE), 3. Bíró Zoltán (Szekszárdi SzKE). Szenior 2. kategória: 1. Balázs Tibor (Szekszárdi SzKE). Amatőr: 1. Fónai László, 2. Straubinger Balázs SzKSE), 3. Kelemen Csaba (SzKSE). Open: 1. Istlstekker Zsolt (BVSC-Zugló), 2. Gönczy Gergő (Epronex), 3. Solymosi Márton (Epronex).

A VII. Szekszárd GP-t követően Pécsett zárult a megújult országúti versenysorozat

A Tour de Pécs versenysorozatban öt szakaszon mérhették össze erejüket és tudásukat a versenyzők. A Szekszárdi Kerékpáros SE versenyzője, Steig Gábor az utolsó pécsi szakaszon bebiztosította a Master II. kategóriában az összetett győzelmét. Nem mellékes az sem, hogy a legrangosabb Elit kategóriában elért három győzelem után másik két kategóriában (a Master mellett Hobbiban) is meg tudta nyerni az összetettet a szekszárdi kerekes.