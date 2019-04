Rendőröket és mentőket is kellett hívni a Tolna–Tamási derbire

A címvédő Tolna VFC 3–0-ra legyőzte a Tamási 2009 FC-t a megyei I. osztályú bajnokság rangadóján, ami nemcsak a pályán történtek miatt marad emlékezetes.

Vérbeli rangadót játszott a Tolna és a Tamási a megyei élvonal 28. fordulójában. Két remekül felkészített csapat, nagy iram, szép cselek és gólok jellemezték a derbit, amelyet teljesen megérdemelten nyert a meccs nagy részében jobban játszó, az irányítást kézben tartó Tolna. A címvédő a szezonban először verte meg a Tamásit, amely az idényben először kapott három gólt egy mérkőzésen.

Nemcsak a pályán történtekről marad azonban emlékezetes a rangadó, amelyet a második félidőben több mint tíz percre félbe kellett szakítania a játékvezetőnek. A tolnai és a tamási drukkerek között ugyanis verekedés tört ki, a rendezőknek is közbe kellett avatkozniuk, sőt a rendőröket és a mentőket is ki kellett hívni a pályához. A verekedés tényét a megyei rendőrkapitányság sajtósa is megerősítette, de részleteket nem közölt.

Tolna VFC–Tamási 2009 FC 3–0 (1–0)

Tolna, V: Antal P. (Topálszki Sz., Benedeczki Z.). Tolna: Bildhéber B. – Erdélyi Zs., Ledneczki, Pap Milán, Blatt – Pesti V., Kovács E. – Királyházi (Ranga, 99.), ifj. Buzás, Horváth M. (Sümegi, 96.) – Szili I. (Molnár T., 91.). Edző: Buzás Attila. Tamási: Pintér K. – Kaszás (Juhász A., a szünetben), Yondo, Pintér A., Orosz Á. – Baranyai D., Barta (Oyedeji, 75.), Széll, Stanojev – Haruna, Turós V. Játékos-edző: Jammeh Haruna. Gól: Blatt (25.), Erdélyi Zs. (92.), Ranga (100.).

Bátaszék SE–Bonyhád Völgység LC 1–2 (0–0)

Bátaszék, V: Stefik R. (Tinnyei Zs., Sipos L.). Bátaszék: Klézl – Samu P. (Mányák N., 74.), Faller, Botos, Lieszkovszky (Hujbert T., 89.) – Fürst, Gábor G., Régi (Farkas A., 80.), Lerch M. – Kertész J., Kovács B. (Mózes B., 83.). Edző: Brecska László. Bonyhád: Szabó Sz. – Laki (Pfaff, 70.), Szlama (Hambuch, 51.), Völgyi P., Szász D. – Tolnai Sz., Máté R. – Udvardi (Jenei B., 28.), Sásdi (Kaufmann, 28.), Preininger – Pap R. Edző: Köllő Roland. Gól: Fürst (60.), illetve Máté R. (47.), Völgyi P. (76.).

Szedresi SE–Kölesdi SE 5–0 (3–0)

Szedres, V: Knap Z. (Farkas R., Bárdos-Gutpintér). Szedres: Farkas M. (Orsós M., 85.) – Benizs, Erdélyi P., Vámosi A., Fodor L. (Vörös A., 75.) – Kuti, Rikkers, Szabó Sz. (Horváth Z., 65.), Cseh T. (Csóka, 79.) – Fritz, Kiss B. (Varga Z., 60.). Játékos-edző: Rikkers Péter. Kölesd: Borza – Deli J., Pilisi, Vajda, Nagy P. (Koller B., a szünetben) – Kovács Á., Lacza M. (Pesti D., 81.), Pesti M., Tímár – Horváth Kálmán (Gazdag, 76.), Horváth Krisztián. Edző: Váli Roland. Gól: Erdélyi P. (2., 6.), Benizs (32.), Horváth Z. (81.), Fritz Á. (90.).

Majosi SE–Kakasd SE 5–0 (4–0)

Majos, V: Lengyel S. (Sipos L., Ritter I.). Majos: Steinbach G. – Jerabek (Bakó J., 82.), Szeiler, Bognár S., Schmidt N. – Illés Á. (Erős M., 65.), Kovács G. (Világosi, 65.), Nagy N., Vituska N. (Szentes D., 85.) – Lizák P., Hock. Edző: Tihanyvári László. Kakasd: Osztopányi – Batizi-Pócsi, Hucker B., Réti D., Sebestyén M. (Dobondi, 62.) – Árpa, Sebestyén G., Fábián Cs. (Eisensehr M., 70.) – Márk K., Máté B. (Szilágyi V., 80.), Márk A. Edző: Szabó Tibor. Gól: Vituska N. (11., 36.), Lizák P. (18.), Illés Á. (23.), Hock (72.). Kiállítva: Batizi-Pócsi (44.), Sebestyén G. (87.).

Dunaföldvár FC–Dombóvár FC 1–2 (0–2)

Dunaföldvár, V: Pekoli D. (Kis Z., Kapéter J.). Dunaföldvár: Tóth Dávid – Tóth Dániel, Hajdók, Horváth A., Kugli – Fröhlich A., Rácz Zs., Fröhlich Rajmund, Széles – Farsang P., Péger (Sebestyén M., 19.). Edző: Hagymási Zoltán. Dombóvár: Iványi – Varga B. (Pál D., 27.), Czifra, Fellai, Martinka – Szekeres, Vajk – Kovács A. (Bán, 78.), Kardos E., Balogh Sz. (Hetesi, 88.) – Keczeli. Játékos-edző: Kardos Ernő. Gól: Farsang P. (90.), illetve Balogh Sz. (11.), Fellai (28.). Kiállítva: Rácz Zs. (93.).

A Tevel szabadnapos volt.

Ez következik

Megyei I. osztály, a 29. forduló programja. Május 4., szombat: Tamási 2009 FC–Dunaföldvár FC (Tamási) 17 óra, Kölesdi SE–Tevel Medosz SE (Kölesd) 17 óra, Bonyhád Völgység LC–Kakasd SE (Bonyhád) 17 óra, Dombóvár FC–Bátaszék SE (Dombóvár) 17 óra. Május 5., vasárnap: Majosi SE–Szedresi SE (Majos) 17 óra. A Tolna VFC együttese a hétvégén szabadnapos lesz.

Megyei I. osztály, az állás

1. Tolna 26 19 3 4 75–25 60

2. Bonyhád 25 18 4 3 80–18 58

3. Tamási 25 17 5 3 64–22 56

4. Dombóvár 25 17 4 4 61–31 55

5. Dunaföldvár 26 11 3 12 49–47 36

6. Majos 26 10 5 11 49–43 35

7. Szedres 25 9 2 14 60–73 29

8. Bátaszék 26 7 2 17 46–80 23

9. Tevel 25 6 5 14 38–58 23

10. Kakasd 24 7 1 17 35–79 21

11. Kölesd 26 1 2 23 19–100 4

*A Kakasdtól és a Kölesdtől egy pont levonva