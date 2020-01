Román csapat vár a paksiakra

Második felkészülési mérkőzését játssza Törökországban a Paksi FC, amely magyar idő szerint ma 13 órakor a román FC Botosanival meccsel.

Már egy hete annak, hogy megérkezett a beleki edzőtáborba az OTP Bank Liga tizedik helyén telelő atomvárosi együttes, szombaton pedig az azeri Sabah FK ellen első edzőmeccsét is lejátszotta (2–0). Mint azt Osztermájer Gábor vezetőedző és a csapatkapitányi karszalagot viselő Gévay Zsolt is kiemelte, az eredménynél is fontosabb volt, hogy nem kaptak gólt (a Fehérvár és a Mezőkövesd elleni bajnokit beleszámítva sorozatban ez volt a harmadik ilyen mérkőzésük).

A sikerrel végződő találkozó után a szintén élvonalbeli botosániak ellen folytatná győzelmi sorozatát a Paksi FC. A moldvai klub huszonkét fordulót követően nyolc győzelemmel, kilenc döntetlennel és öt vereséggel a hetedik, már alsóházi helyen áll a román első osztályban.

A játékoskeret értékét 8,5 millió euróra taksálja a Transfermarkt, a jelenleg legértékesebb játékosuk a 25 esztendős George Miron (800 ezer euró), aki viszont februártól már a Steaua Bucuresti csapatát erősíti majd. A középhátvéd mögött a kapus Eduard Pap és Andrei Chindris következik 650-650 ezer euróval.

A román csapatban Reagy Ofosu személyében egy NB I.-et is megjárt játékos is szerepel, a 28 éves német középpályás az előző idényben 23 bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen szerepelt a végül az élvonaltól búcsúzó Szombathelyi Haladásban.

A két csapat három nap eltéréssel napra pontosan egy éve már megmérkőzött egymással Törökországban, akkor a moldvaiak 2–1-re győztek.

Abból a paksi csapatból mindössze nyolcan (Báló Tamás, Gévay Zsolt, Haraszti Zsolt, Kecskés Tamás, Kulcsár Dávid, Lenzsér Bence, Rácz Gergő, Szabó János) vannak jelen most is Belekben.

Megvannak az MK-időpontok A magyar szövetség versenybizottsága elkészítette a Magyar Kupa nyolcaddöntőinek időbeosztását. Ebből kiderül, hogy a Paksi FC–Pécsi MFC párharc első felvonását február 12-én, szerdán, 14 órától játsszák a baranyai megyeszékhelyen, a visszavágót pedig egy héttel később, 19-én 18 órás kezdettel rendezik a Fehérvári úti stadionban.

Borítóképünkön Kecskés Tamás (zöldben) a Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry mérkőzésen 2019. december 14-én