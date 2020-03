Sajnálja, hogy véget ért, mert sokat ígért a szezon

Most az a legfontosabb, hogy minél előbb le tudjuk küzdeni a vírust, aztán lehet tervezni a jövőt – mondta Lóránt Péter, az Atomerőmű SE centere.

– Merre éri éppen a hívásom?

– Budaörsi házunk kertjében játszom a lányokkal – felelte a 33 éves Lóránt Péter, aki a múlt nyáron igazolt a négyszeres magyar bajnok paksi klubhoz. – Betartjuk a kormány kéréseit, nem nagyon mozdulunk ki itthonról, és szorítunk érte, hogy mielőbb sikerüljön a világnak leküzdeni ezt a járványt.

– Sajnálja, hogy a szövetség lefújta a bajnokságot?

– Szerintem mindenki nagyon sajnálja, mert egy izgalmas bajnokság zajlott, és biztos vagyok benne, hogy a rájátszás is hasonló izgalmakat tartogatott volna. Egyáltalán nem volt könnyű az MKOSZ-nek meghozni egy ilyen drasztikus döntést, és az is természetes, hogy mi, játékosok is a pályán szeretünk lenni, és játszani akarunk. A döntést azonban elfogadjuk, mert az egészség az első, ha az nincs, mit sem ér a sport.

– Önök azért is sajnálhatják, mert a harmadik helyen álltak, s ez a szezon sokat ígért.

– Nagyon jó szezont futottunk, mostanra pedig az edzői stáb megtalálta azt a felállást, amely eredményesen működött. Ehhez kellett az is, hogy eltaláljunk egy légióscserét, de kétség kívül elkaptuk a fonalat. Nem tudjuk, hogy mi lett volna ha…, de azt sem szabad elfelejteni, hogy Horváth Kristóf éppen visszatért volna, s az egész idényben hiányzó Eilingsfeld János is csatlakozhatott volna hozzánk, még az alapszakasz-bajnokság vége előtt. Talán nem kell mondanom, hogy ők mekkora erősítést jelentettek volna. Az egész szezont nézve valahol tükrözte az erőviszonyokat a tabella, s abban is biztos vagyok, hogy bele tudtunk volna szólni a végeredménybe, még akkor is, ha a Falco például nagyon erősnek tűnt.

– Majd az új szezonban megmutathatják! Önnek, ha jól tudom, még élő szerződése van.

– Igen, s nemcsak nekem, de a magyar játékosok többségének, így Eilingsfeld Jánosnak vagy Kovács Ákosnak is. Egy jó légiósválasztással hasonlóan sikeres szezon elé nézhetünk. Előbb azonban el kell múlnia ennek a járványnak, aztán lehet gondolkodni, lehet ötletelni, tervezni.

– A kosárlabda nélkül, a külvilágtól „elzárva” hogy telnek a mindennapjai?

– Nem unatkozom így sem, a másfél éves kislányom elég elfoglaltságot ad. Édesanyámnak éppen most volt a születésnapja, normál helyzetben azt ünnepeltük volna, de most a testvéremmel csak az ajándékot vettük meg neki, a nagy családi összejövetelt majd akkor tartjuk meg, ha lecseng ez a járvány. Pár hete a feleségem szülinapi bulija is elmaradt. Majd bepótoljuk mindegyiket. A párommal felváltva járunk el vásárolni, esténként pedig futni járok, vagy a kertben edzek. Jó lenne, ha már ott tartanánk, hogy túl vagyunk ezen az egészen.

Kilencedik helyen állt a rangsorban

Lóránt Péter 21 mérkőzésen lépett pályára a 2019/2020-as szezonban, valamennyiszer a kezdőötös tagjaként. Átlagban 15,3 pontot, 8,7 lepattanót és 1,6 gólpasszt tett a közösbe. Meccsről meccsre a hátán cipelte az ASE-t, amit mutat, hogy az összesített teljesítménylistán (VAL-mutató) 22,72-es átlagával a kilencedik helyet foglalta el az NB I-es mezőnyben. A legtöbb pontot (32-t) az OSE Lions ellen szerezte, a legtöbb lepattanót (16) a Zalaegerszeg elleni bajnokin szedte le. A legtöbb gólpasszt (4) szintén a zalaiak ellen osztotta ki, a jászberényiek ellen a labdaszerzésben (3) jeleskedett, a Kaposváriak ellen pedig hat faultot harcolt ki.

Kellett a buzdítás Lóránt Péter hálás a szurkolóknak a buzdításért, s azért, hogy hétről hétre, meccsről meccsre egyre többen mentek ki az ASE-csarnokba, s nagyon sokan keltek útra az idegenbeli meccsekre is. Mint mondta, a támogatást a csapat is érezte, s azt is reméli, hogy a drukkerek az új szezonban is mögöttük állnak majd.

Borítókép: Lóránt Péter (4-esben) szerint a tabella tükrözte a valós erőviszonyokat