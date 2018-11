Schmidt Béla visszatért, feltámadt az Atomerőmű

A Debreceni EAC ellen 85–76-ra megnyert mérkőzésen foglalta el régi-új helyét Schmidt Béla az Atomerőmű SE kispadján.

A hétfőn kinevezett szakember elmondta, pár nap alatt nem tud csodát tenni a csapattal, s ezt nem is lehetett elvárni tőle, azonban a fejekben sikerült rendet tennie ez idő alatt (az első negyedben ezúttal is sok pontot kapott az ASE, a folytasában viszont ebben is javultak a paksiak).

Más mentalitásban lépett pályára az Atom, küzdöttek, csúsztak, másztak a labdáért – mindenki bizonyítani akart az új vezetőedzőnek. Szinte valamennyi paksi eddigi legjobb produkcióját nyújtotta: a korábbi mérkőzéseken falovány teljesítményt mutató Bojan Trajkovski 18 ponttal és 11 lepattanóval dupla-duplát ért el, de Shannon Evans is egyik legjobb meccsét játszotta (21 pont, 9 assziszt).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hogy nemcsak beugrós, de „megváltó” is lesz-e Schmidt Béla, azt majd a jövő eldönti, mindenesetre a DEAC ellen mutatott teljesítmény kecsegtető az Atom jövőre nézve.

Atomerőmű SE–Debreceni EAC 85-76 (28–27, 24–15, 13–13, 20–21).



Paks, Gesztenyés úti sportcsarnok. Vezette: Földházi T., Rácz Zs., Kovács N.

ATOMERŐMŰ SE: Kovács Á. 4, EVANS 21/9, Faust 8, Eilingsfeld 10, TRAJKOVSKI 18/6. Csere: Medve 7/3, JEVTOVICS 17, Horváth K.

DEBRECENI EAC: DUGAT 14/3, Manigat 8/6, BORISOV 16/3, IVOSEV 17/6, Amigo 11. Csere: Polyák 2, Velkey 2, Bognár K., Omenaka 6.

Kipontozódott: Amigo (33. perc).

Az eredmény alakulása 3. perc: 10–8, 6. p.: 17–14, 9. p.: 23–27, 15. p.: 40–37, 18. p.: 47–41, 26. p.: 59–51, 30. p.: 65–55, 33. p.: 75–60, 36. p.: 79–64.

STATISZTIKA: Mezőnymutató: 24/41, ill. 23/37. Triplamutató: 6/26, ill. 6/21. Gólpasszok: 16, ill. 17. Lepattanók: 44, ill. 38.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS