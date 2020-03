Se gól, se igazi izgalom nem volt a kupameccsen

Nem hozott gólt, és igazából izgalmat sem a Paksi FC és a Bp. Honvéd MK-negyeddöntős párharcának első összecsapása. A döntés a visszavágóra maradt.

„Már az első félidőben eldől a mérkőzés” – tekintett a jövőbe a jegypénztártól a beléptetőkapu felé bandukolva egy paksi szurkoló. Hogy arra gondolt-e, a PFC negyvenöt perc alatt lerendezi a Honvéd elleni kupameccset vagy éppen ellenkezőleg, a második játékrész már formalitás lesz a hazaiak számára, nem derült ki. Ismerőse viszont hozzátette: „ha úgy játszanak, ahogy Kisvárdán, biztos vagyok benne”.

Hétvégén a szabolcsi bajnokin tompán futballozott Osztermájer Gábor együttese, szinte kapuig is alig jutott el, s ez nem volt másként a szerdai kupatalálkozón sem. Igaz, ahogy lenni szokott, nem a legerősebb tizeneggyel álltak ki az atomvárosiak, a szombati kezdőből öten még a keretben sem szerepeltek, köztük Böde Dániel, míg a másik oldalon az NB I góllövőlistáját vezető Davide Lanzafame sem volt ott a nevezettek között.

A két gólfelelős nélkül a támadójáték is akadozott, sem a térdsérüléséből visszatérő Rácz Gergőnek, sem fővárosi kollégájának, Tomas Tujvelnek nem akadt dolga az első negyvenöt percben.

Olyan érzése volt az embernek, mintha edzőmeccset látna. Lehet, hogy az első találkozón egyik tréner sem akarta kijátszani a kártyáit, arra gondolván, hogy szombaton, bajnokin újfent összecsapnak a felek, jövő szerdán pedig jön a negyeddöntős visszavágója.

A helyzet a második félidőben sem lett jobb, sem a Paks, sem a Honvéd nem tudott úgy igazából felpörögni, így annak az ezer drukkernek, aki kilátogatott a találkozóra, többnyire a bosszankodás jutott. Böde Dániel is egykedvűen csóválta a fejét a lelátón – ő pont olyan kaliber, aki egy ilyen meccsbe lendületet tudott volna hozni, de Osztermájer Gábor úgy gondolta, hogy ezúttal pihenőt ad a támadónak, bizonyítsanak mások.

A szakember az 57. percben unta meg az „előadást”, gyorsan beküldte Könyves Norbertet, majd nem sokkal később Bertus Lajost is, de változást ez sem hozott. Még talán Könyves volt a legaktívabb, egy nagyobb lehetősége is akadt, de Tomas Tujvel hárított. Jó hír, hogy az eltiltása lejárt, így a szombati bajnokin is ott lehet a pályán.

Nem lett igaza végül a drukkernek, a meccs nem, hogy az első félidőben nem dőlt el, de a másodikban sem. Lehet, hogy a harmadikban sem fog, de a negyedikben (vagy a hosszabbításban) már el kell dőlnie.

Az biztos, hogy a Paks és a Honvéd is tud jobban futballozni a ma látottaknál – talán jövő héten ezt meg is mutatják…

Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Paksi FC–Bp. Honvéd 0–0. Fehérvári úti stadion, 1031 néző. V.: Iványi (Vígh-Tarsonyi, Lémon – Vad II., Szilasi)

Paksi FC: Rácz G. – Osváth, Lenzsér, Gévay, Szabó J., Bor (Báló, 82.) – Windecker, Kecskés T., Haraszti (Könyves, 57.) – Hahn, Sajbán Máté (Bertus, 68.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor

Bp. Honvéd: Tujvel – Ikenne-King (Kukoc, 79.), Batik, Lovric, Niba, Uzoma – Kesztyűs B., Nagy G., Gazdag D. – Moutari (László D., 71.), Ugrai (Banó-Szabó, 87.). Megbízott edző: Pisont István

Sárga lap: Windecker (19.), Gévay (52.), illetve Moutari (10.).

A visszavágót Szegeden játsszák jövő szerdán.