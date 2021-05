Kenyai edzőtáborban gyűjtötte a kilométereket Szemerei

Öt hetet töltött a hosszútávfutás hazájában, Kenyában Szemerei Levente. A Szekszárdi Sportközpont atlétája lapunknak elmondta, ez idő alatt sok tapasztalattal gazdagodott, ami az idei céljai eléréséhez segíthetik hozzá.

Ha nem is a mennyet és a poklot, de eltérő kultúrát, gasztronómiát és életvitelt sikerült megismernie öt hét leforgása alatt Szemerei Leventének. A szekszárdi atléta az első másfél hétben több nehézséggel is megküzdött, de azt mondja, idei teljesítményét illetően sokat fog nyomni a latban a Kenyában eltöltött időszak.

„Sok furcsaságot kellett megszoknom az ottlétem során. Más kontinens, más kultúra. Az első állomáshelyemen reggel hatkor keltem, edzéstől függően ettem, ittam – leginkább ittam –, majd jöhetett a 15-18 kilométeres tréning. Délután előbb a pihenésé volt a főszerep, ilyenkor legtöbbször aludtam, majd következett az 5-6 kilométeres futás egyedül vagy svéd társammal, akit az utánpótlás Európa-bajnokságon ismertem meg, s aki segített kijutni Kenyába” – emlékezett vissza Szemerei Levente. „Nehezítette a felkészülést a rengeteg eső, abból a szempontból viszont jól jött a csapadék, hogy amikor négy napig nem volt víz a szállásunkon, a felmelegített esővizet használtuk fürdéshez.”

A Mezei Futó Liga idei győztesének a helyi ételeket is meg kellett szoknia. A bab és a lencse nem volt számára újdonság, nem úgy a bika- és a kecskehús. Mint mondta, az elkészítési mód is eltér a miénktől, arról nem is beszélve, hogy nem sok fűszert használnak, ami szintén különbözik a magyar konyhától.

Másfél hét után a közel száz kilométerrel arrébb fekvő Iten városába tette át szálláshelyét Szemerei. A tengerszint felett 2400 méteren elhelyezkedő, nagyjából Szekszárd lakosságszámával azonos település igen népszerű az európai futók körében, akik előszeretettel járnak ide edzőtáborba. Néhány éve a 800 és 1000 méteren országos csúcstartó, a 2012-es londoni olimpián rajthoz álló Kazi Tamás is itt készült versenyeire.

„Az itteni, szárazabb éghajlat kedvezett nekem. Arról nem is beszélve, hogy a 8-9 órai keléshez és a délelőtti edzéssel is jobban azonosulni tudtam. A tréningek távja nem változott, viszont az akadályfutásra is tudtam gyakorolni. A körülmények is európaiak voltak, ahogy az ételválaszték is. Ugyan a közelben volt egy gyorsétterem is, de oda nem mentem be” – jegyezte meg a szekszárdi atléta.

Szemerei Levente egyik tavaly májusi edzésébe egy vaddisznó rondított bele a Gemenci Hajózsilipnél, Kenyában viszont nem volt hasonló élményben része.

„Ami érdekesség volt, hogy a szomszédos Uganda nemzeti madarával, az ország címerében is szereplő szürkenyakú koronásdarúval találkoztam. Miután ebből mindössze ötven-hatvan egyed él, a három, amit láttam, elég ritkaságszámba megy. Eltévedni viszont egyszer sikerült, akkor közel hat kilométert kellett visszamennem, de szerencsére motorral” – nevette el magát Szemerei Levente.

Az öthetes afrikai edzőtáborban szerzett tapasztalatot már a hétvégi, győri Csapatbajnokság elődöntőjében kamatoztathatja a szekszárdi futó.

„Háromezer akadályon szeretnék 8:40 és 8:45 perc közötti egyéni csúcsot futni. A mezőnyt tekintve ebben nem lesz partnerem, így valamivel nehezebb dolgom lesz, de nem lehetetlen. Másnap ötezren állok rajthoz, itt időbeli cél nincsen kitűzve. Június 5-én Angliában indultam volna egy tízezer méteres versenyen, de ugyanakkor rendeznek Tatabányán egy nemzetközi akadályversenyt. Miután nyáron ebben a számban állok rajthoz az Európa-bajnokságon, valószínű, hogy inkább ezen indulok” – árulta el a rövidtávú terveit Szemerei Levente.

Borítóképünk: Szemerei Levente (középen) már itthon készül a hétvégi Csapatbajnokságra