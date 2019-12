Sikeres őszi idényt zárt le egy remek diadallal a KSC

Nagyon simán nyerte az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női együttese az év utolsó bajnokiját. A Vasas Akadémia nem tudott komoly ellenfél lenni.

Szépen megtelt a szekszárdi sportcsarnok a hétfő esti bajnokira. A szurkolók dobokkal, kürtökkel felszerelkezve érkeztek, hogy az évben utoljára hozzásegítsék egy győzelemhez a szekszárdi lányokat. Djokics Zseljko gárdája rászolgált a bizalomra, hiszen bár voltak gyengébb meccsei, összességében azt hozta, amit a drukkerek elvárnak Studer Ágneséktól.

Hazai pályán egészen káprázatosan játszott, nemcsak a hazai bajnokságban, de a nemzetközi kupában is, s igazából nem kellett attól tartani, hogy a Vasas Akadémia megszakítja ezt a szériát.

Nem is tudott komoly ellenállást kifejteni a fővárosi együttes, amely 10–0-s KSC-vezetés után talált be először. A kék-fehérek jól védekeztek és jól is dobtak, aminek köszönhetően az első negyedben 14, a nagyszünetben pedig már 24 ponttal álltak jobban. Az 54 szerzett pont amúgy idénycsúcs, korábban a PINKK-Pécs ellen 53-ig jutottak Bálint Rékáék.

A pihenőt követően sem lassított a KSC, amely láthatóan ki akarta szolgálni közönségét. A harmadik negyedet egy 8–0-s rohammal indították a hazaiak, s ebben a felvonásban még tovább nyílt az a bizonyos olló. A Vasas csupán 6 pontot tudott összekaparni, miközben az egyre szebb dolgokat mutató szekszárdiak 26-ig jutottak és a záró tíz perc előtt már 80–36-ra (!) vezettek. Ettől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy eléri-e a 100 pontos álomhatárt a KSC – ez végül nem jött össze, mert az utolsó felvonást szinte végig magyarokkal játszotta le a Szekszárd (Studer Ágnes, Studer Zsuzsa, Miklós Melinda, Bálint Réka, Renczes Rebeka és Kiss Virág volt a pályán), s a Vasas egy kicsit így elfogadhatóbbá tette a vereséget.

A vastaps így is járt a meccs után a szekszárdi lányoknak – így tovább 2020-ban is!

„Jól játszottunk ezen a mérkőzésen, amiért elismerés illeti a csapatomat. A szurkolóink előtt is le a kalappal, mert megtöltötték a csarnokunkat, parádés hangulatot varázsoltak, amelyben öröm volt játszani. Ezzel a győzelemmel kívánunk boldog új évet nekik” – értékelt a mérkőzés után Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

„Hullámzó teljesítményt nyújtunk ebben a szezonban, és sajnos ezúttal a rosszabbik arcunkat mutattuk. Gratulálok a Szekszárdnak!” – mondta Földi Attila, a Vasas Akadémia vezetőedzője.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd együttese január 7-én, kedden a PEAC-Pécs elleni idegenbeli bajnokival indítja a 2020-as esztendőt.

Atomerőmű KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 86–61 (30–16, 24–14, 26–6, 6–22)

Szekszárd, városi sportcsarnok, 1100 néző. V: Győrffy P., Major Á., Horváth Cs.

Szekszárd: STUDER Á., DOJKIC 10/3, Miklós M. 7/3, MCCALL 16, RUZICKOVÁ 14. Csere: Renczes, MARSHALL 9, Kiss V. 2, KRNJICS 12, THEODOREÁN 8/6, BÁLINT R. 8/6, Studer Zs.

Vasas: Murray 6, BÖRÖNDY 18/6, Tóth O. 5/3, FRASER 20, Heljic 5/3. Csere: Vukov, Szerencsés 2, Karlócai, Budácsik 1, Hizsnyik, Madar E. 2, Madar K. 2.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 10–0, 5. p.: 16–6. 8. p.: 24–13. 13. p.: 32–19. 16. p.: 42–21. 23. p.: 60–30. 27. p.: 73–33. 33. p.: 82–42. 37. p.: 86–56.

Kipontozódott: Tóth O. (37.).