Sikeres sportnappal zárta le a bajnokságot a Tolna KC

A keceli VII. Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Tornán vett részt nemrégiben a Tolna KC négy utánpótláscsapata. A serdülő együttes két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel, rosszabb gólkülönbséggel, a dobogóról épphogy lecsúszva a negyedik helyet szerezte meg, míg U12-es csapat – több U11-es játékossal kiegészülve – a helyosztókat követően a hetedik helyen zárt.

Az U9-ben és az U8-ban nem veszik figyelembe az eredményeket, de előbbi korosztályban a tolnai lányok valamennyi mérkőzésüket megnyerték, míg a legfiatalabbak – akik idén kezdtek ismerkedni a sportággal – fiúcsapatok ellen is bátran harcba szálltak.

Nemcsak az utánpótlástornán ért el sikereket a tolnai klub, de az évzárója is sikeresen telt. Az egész napos esemény délelőtt a szülők és gyerekek sorversenyével indult a városi sportcsarnokban, majd az NB II-es felnőtt, a serdülő, valamint az edzőkből és a szülőkből álló csapatok mérkőztek meg egymással.

„A kétszer ötperces mérkőzéseken a felnőtt és a serdülő csapat némi nehezítéssel játszhatott, az edzők gyakorlatban is megmutathatták, hogy mit tudnak, a szülők pedig most szembesülhettek azzal, hogy nem is olyan egyszerű ez a játék” – mondta Gálné Vigh Zsuzsanna, a felnőttcsapat edzője.

A mérkőzések után következtek a felnőtt- és utánpótláscsapatok táncos előadásai, majd a 2018/2019-es szezont értékelte a nagycsapat edzője. Ezután adták át az érmeket és az ajándékokat a játékosoknak. A sportnapot és a mögöttünk hagyott idényt a mözsi művelődési házban nagy sikerrel megrendezett negyedik kézilabdás bál zárta le.

A Tolna KC játékosainak július végéig tart a „szabadság”, július 29-től augusztus 2-ig nyári táborral indul a felkészülés az új szezonra, augusztusban pedig heti két alkalommal tartanak szabadtéri edzéseket, tudtuk meg Gálné Vigh Zsuzsannától.