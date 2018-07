Sikeresen építi a jövőt a Faddi Sportegyesület

A fejlett infrastruktúra és a sikeres utánpótlás szorosan összekapcsolódik a Faddi SE labdarúgóklubnál.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Négy éve kezdődött el egy komolyabb munka a faddi telephelyen, s aki hosszú idő után újra kilátogat oda, biztosan elcsodálkozik a változásokon. A jó minőségű főpályán kívül egy 60x40méteres edzőpálya, egy 40x20méteres műfüves pálya, egy füvesítés alatt álló 40×30 méteres kis pálya és egy bekerített teqball pálya áll a játékosok rendelkezésére. Ráadásul mindegyik megfelelő fényerősségű világítással rendelkezik, ezért lehetőség van esti, villanyfényes mérkőzések megrendezésére is.

Ezen felül az öltözőépület is teljes renováláson esett át, melléképület épült, hamarosan pedig megkezdődnek 2×100 fős lelátó építési munkái is, amelyek közül az egyik lefedésre kerül.

A felsoroltak nem készültek volna el, ha nem lettek volna, akik ezeket használják.

„A labdarúgó szakosztálynak jelenleg mintegy 150 tagja van és minden korosztályban, az U7-től egészen a felnőtt női és férfi csapatig szerepeltetjük őket a megyei bajnokságokban. Nyáron strandfociban, telente a futsal bajnokságokban is megmérettetik magukat az utánpótláskorú játékosaink, ahol szintén eredményesen szerepelnek – mondta lapunknak Vida Tamás, az egyesület U19-es és felnőtt csapatainak edzője, szakosztály vezetője. – Az infrastruktúra fejlődésével a tudatos és következetes szakmai munka is elkezdődött. Mára van olyan korosztály, akinek heti 4-5 edzése van, ami megyei szinten ritkaságnak számít.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az elmúlt két szezon eredményei azt mutatják, sikeresen építik a jövő nemzedékét Faddon. A tavalyi évben az U13 futsal csapat ért el nagy sikert azzal, hogy bejutott az országos négyes döntőbe, míg az idei évben a már kizárólag faddi nevelésű gyermekekből álló U14-es csapat a megyei első osztályban az első, az U16-osok a második helyet szerezte meg, az U19-es gárda pedig bronzérmes lett a másodosztályban. A kuriózum, hogy mindkét gárdát női edző irányítja: az U16-ot Nyirati Kinga, a legfiatalabbakat Folk Renáta.

„Néhány év múlva valószínűleg az ezekben a csapatokban szereplő gyerekek adják majd a felnőttcsapat gerincét, de néhányan magasabb szinten is megállhatják majd a helyüket. Ilyen például Ulbert Renátó, aki mindkét korosztályban gólkirály lett, s aki a szezon végeztével a Budapesti Honvéd akadémiáján folytatta a pályafutását. Nagy valószínűséggel az U15-ös magyar válogatott keretébe is bekerül” – büszkélkedett Vida.

Hogy mi a siker titka?

„Egyesületünkre jellemző, hogy a különböző korosztályok együtt edzenek, akár a felnőttekkel is, mert így sokkal nagyobb erőbedobásra vannak késztetve, nem ijednek meg a párharcoktól, a pályán gyorsabb és jobb döntéseket hoznak. Alapelv, hogy minden játékos, minden csapat egyformán fontos és a rendelkezésre álló szerény anyagi kereteket nem a felnőttcsapat játékosainak szponzorálásra fordítjuk, hanem jó közösséggel és körülményekkel kötjük egyesületünkhöz a játékosokat” – jegyezte meg Vida Tamás.

A jó minőségű pálya és az eredményes játék pedig magával hozza a közönséget is. Utánpótlás mérkőzésekre is rendszeresen 100-150 szurkoló látogat ki, a hazai felnőtt meccsek szurkolói létszáma pedig több esetben is meghaladta 300 főt, emellett idegenben is sokszor hazai pályát teremtenek a faddi drukkerek.

Elmondható tehát, hogy a jövő nemzedéke mellett már jó szurkolótábort is kialakított a Faddi SE.