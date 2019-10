Sikeresen zárták az idény

Két bajnoksággal zárult a szabadtéri szezon. Székesfehérváron az Újonc, Serdülő és Ifjúsági Országos Bajnokságot rendezték, míg Szombathelyen a 10 kilométeres országúti bajnokságot. A Szekszárdi Sportközpont atlétái mindkét bajnokságon részt vettek.

A VI. Futófesztiválon dőltek el a 10 km-es utcai bajnokság helyezései. A Szombathelyen lebonyolított – amatőröket is futni szólító – eseménnyel Híres László mesteredzőre is emlékezett a szakág. A bajnokságon rövidebb pihenője után rajthoz állt Szemerei Levente is, aki a felnőttek mezőnyében ötödik lett 31 perc 14 másodperces idővel. A junior korosztály összesítésében pedig ezüstöt nyert.

Székesfehérváron Kiss Kata Ramóna szerezte meg élete első, hőn áhított, de megérdemelt bajnoki érmét. Az edzéseken szorgalmasan dolgozó, 2006-os születésű várdombi lány a négypróba nehéznek számító „B” változatában versenyzett. Az első két versenyszámban – 80 méteres gátfutás és távolugrás – jó egyéni csúcsokkal alapozta meg a dobogós helyezést, melyet 300 és 800 méteren, ha fog csikorgatva is, de megőrzött. Aranyjelvényes eredménnyel (2370 pont) lett harmadik. A verseny krónikájához tartozik még, hogy a serdülő korosztályos Posta Flóra távolugró eredményének köszönhetően meghívást kapott az U16-os válogatottba, ahol a bonyhádi Városi Rolanddal együtt képviselték a nemzeti színeket (beszámoló később).

Eredmények. Fiúk. Serdülők. Hatpróba csapat: 4. Szekszárdi Sportközpont (Szilágyi P., Szabó, Barna) 7453 pont.Újonc. Négypróba „A” változat (80 m gát, magasugrás, távolugrás, gerelyhajítás): 8. Merk Bálint (Szekszárdi Sportközpont) 1201 p. „B” változat (80 m gát, távolugrás, 300 m, 1500 m): 9. Gyányi Zsombor Buda (Szekszárdi Sportközpont) 1246 p. „C” változat (60 m, ötösugrás, súlylökés, gerelyhajítás): 9. Szilágyi Tamás (Szekszárdi Sportközpont) 1438 p. Csapat: 6. Szekszárdi Sportközpont (Merk, Szilágyi T., Kovács-Szabó, Gyányi, Plesz) 5190 p.

Lányok. Serdülők. Ötpróba: 10. Posta Flóra (Szekszárdi Sportközpont) 2535 p.

Újonc. „B” változat (80 m gát, távolugrás, 300 m, 800 m): 3. Kiss Kata Ramóna (Szekszárdi Sportközpont) 2370 p.