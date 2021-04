Sikerével bebiztosította negyedik helyét a Paksi FC

Ismét egy sokgólos mérkőzésen győzte le hazai pályán a Puskás Akadémiát a Paksi FC, mely ezzel a negyedik helynél nem végezhet már hátrább az OTP Bank Ligában.

A tabellán második Puskás Akadémia és a dobogóra hajtó Paks mérkőzését nem hagyhatta ki Marco Rossi szövetségi kapitány, aki megfigyelőként is érkezett a Fehérvári útra. Az olasz szakember korábban úgy fogalmazott, a góllövőlista élén álló játékosnak illik megadni az esélyt a válogatottban, de nemcsak Hahn János, hanem a nemzeti csapatba korábban már meghívót kapó Tóth Balázs és Hegedüs Lajos játéka miatt is leutazhatott.

A kapusok külön csatája elmaradt, hiszen a paksiak 33 esztendős hálóőre csak a kispadon (pontosabban a lelátón) foglalt helyet, ahogy a védelem közepéről Böde Dániel is hiányzott. Ezt a változást a felcsútiak kontrái miatt húzhatta meg Bognár György, aki ezúttal is kispad fölötti széksorból szemlélte az eseményeket és néha hevesen reklamálta a játékvezető ítéleteket.

Ezen kívül szinte eseménytelenül zajlott az első félidő, a vendégek valóban a gyors ellentámadásokban bíztak a három fiatal, Kiss Tamás, Ominger Gergő és Komáromi György személyében, a vezető találatukat mégis egy védelmi hiba után szerezték. A másik oldalon viszont eltűnt a védők sűrűjében Hahn János, a leendő gólkirály így is gyarapíthatta volna találatainak számát, ám a kiharcolt büntetőjét a keresztlécre rúgta.

A második félidőt is meddő fölényben kezdte a Paks, mely az utolsó fél órára mindkét nehéz tüzérét, Ádám Martint és Böde Dánielt is bevetette – utóbbi góllal járult hozzá a fordításhoz. Az előny mintha őket zavarta volna meg jobban, pontatlanul, kapkodva futballoztak, de Bognár István ezúttal is, amikor kellett, néhány megoldásával (gólja mellett „gólpasszt” is adott az öngólt vétő Spandler Csabának) győzelemre vezette csapatát. Ez és a szezonbeli teljesítménye akár meghívót is érhet a válogatottba…

„A mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyertünk. Null egynél is tudtam, hogy megfordítjuk a mérkőzést, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz játékkal – fogalmazott a lefújás után Bognár György. – Akkor vagyok ideges, amikor nem játszik jól és folyamatosan a csapatom. Nyomás alatt tudtuk tartani ellenfelünket, hibákra kényszerítettük őket, ha nem megy a játék, ez a megoldás. Hozzáállásban, brusztban nem volt probléma, ez hozta a sikert, a játék minősége viszont elmaradt a tőlem elvárttól.”

Vereségével a Puskás Akadémia még elveszítheti a második helyét, míg a Paks sikerével negyediknél rosszabb pozícióban nem végezhet a szezonban. Ha a Fehérvár hétfőn megnyerni a Magyar Kupát, az atomvárosiak tíz év után ismét kijutnak a nemzetközi porondra. Matematikailag még a harmadik hely is meglehet, ehhez azonban a fehérváriak nagyarányú vereségére Diósgyőrben, a Paksnak pedig többgólos sikerére lenne szükség jövő héten Kisvárdán.

OTP Bank Liga, 32. forduló

Paksi FC–Puskás Akadémia 4–2 (0–1)

Paks, zárt kapuk mögött. Vezette: Zierkelbach (Bornemissza, Buzás B.)

PAKS Rácz G. – Lorentz (Osváth, 83.), Tamás O., Lenzsér (Szélpál, 58.) – Papp K. – Sajbán Máté (Nagy R., 70.), Bognár I., Balogh B., Haraszti (Ádám M., a szünetben), Szabó J. – Hahn (Böde, 58.). Vezetőedző: Bognár György

PUSKÁS AKADÉMIA Tóth B. – Nagy Zs., Nunes, Spandler, Deutsch – Knezevic (Mance, 81.), Urblík – Slagveer (Baluta, 81.), Ominger (Plsek, 67.), Komáromi (Géresi, 62.) – Kiss T. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

GÓLSZERZŐ Böde (62.), Nunes (73., öngól), Spandler (76., öngól), Bognár I. (84.), illetve Komáromi (22.), Szabó J. (88., öngól)

SÁRGA LAP Szabó J. (4.), Tamás O. (6.), Ádám M. (78.), Böde (88.), illetve Kiss T. (27.), Nunes (39.), Plsek (79.)