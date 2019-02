Simán nyerte a bajnokiját Győrben a KSC Szekszárd

A női kosárlabda-bajnokság 18. fordulójában Győrben játszott rangadót az Atomerőmű KSC Szekszárd. Bishopék a hétközi Európa-kupa küzdelem ellenére is magabiztosan nyertek a szezon elején nagy terveket szövögető kisalföldiek ellen.

Az elején nyoma sem volt Bishopékon a szerdai, Girona elleni nemzetközi kupacsatának, nagyszerűen kezdték a bajnoki rangadót. A Szekszárd ausztrál centerének ugyan kimaradt két tripla kísérlete, de közelről mind a négy dobása pontos volt, így vezetésével gyorsan tíz pont fölötti előnyre tett szert a KSC: a 6. percben már 4­-15 állt az eredményjelzőn. Tombolt és szokása szerint rá is számolt az ellenfélre a mintegy félszáz vendég drukker. A csereként beállt ex-szekszárdi Krnjics jelentett vérfrissítést a hazaiaknak. Bár ő maga csak egy ziccert értékesített, de sorra lekapkodta a lepattanókat Bálinték elől. Ráadásul a fiatal Török megérezte a gyűrűt, az ő pontjaival lassan, de biztosan egyre közelebb lopakodott a Győr.

A második negyed elején lehetőségük is adódott Raksányiéknak az egyenlítésre, de összekapták magukat védekezésben Theodoreánék, kimaradtak a hazai dobások, s már kevesebb lepattanó jutott Szpanuéknak. Amint az ilyenkor törvényszerű, a jó defenzív munka meghozta gyümölcsét, szemre is tetszetős, eredményes támadásokkal állva hagyták a kisalföldieket Gerebenék. A szünet előtti utolsó percben Theodoreán elsüllyesztett egy triplát, amivel már húsz pont volt csapata előnye. Az utolsó szó jogán Török még dobott egy közelit, de így is jelentős hátránnyal mehetett az öltözőbe Milos Pavlovics együttese.

Brown vezetésével a Győr kezdte jobban a második félidőt, távolról és közelről is szerzett gólt az amerikai. Ráadásul Dojkicék eleinte nem tudtak mit kezdeni a hazaiak zóna védekezésével. Aztán amikor gyorsabban járt a labda, s tiszta lehetőséghez jutott a horvát játékos, csak bedobta a triplákat. Egyszer ugyan feljött tizenkét pontra a hazai csapat, s ezt a periódust eggyel meg is nyerték Raksányiék, de így is 17 egységnyi előnnyel várhatta az utolsó felvonást a KSC.

A negyedik negyed is a Győré lett, itt talán már előjött, hogy McCallék három nappal ezelőtt órási küzdelemben nyertek a Girona ellen az Európa-kupa negyeddöntőjében. Ám komoly veszélyben nem forgott a szekszárdiak győzelme, tízzel nyertek végül Gerebenék, akik kedden hajnalban már Spanyolországba utaznak. Azt kívánjuk, hogy gyorsan regenerálódjanak, s legyen elegendő erejük az Ek-visszavágóra!

NŐI KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁG, 18. FORDULÓ

CMB CARGO UNI GYŐR – ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 68–78 (13–19, 10–22, 23–22, 22–15)

Győr, 300 néző. Vezette: Győrffy, Ádám, Frányó.

GYŐR: BROWN 13/3, Raksányi 7/3, Török 13/3, Szpanu 11/6, Gray 4. Csere: MANDICS 8, KRNJICS 10, Varga 2, Czank. Edző: Milos Pavlovics.

SZEKSZÁRD: Studer Á. 6, Eldebrink 9/6, GEREBEN 13/3, BISHOP 17, MCCALL 13. Csere: Kiss, DOJKIC 11/6, Theodoreán 5/3, Mansaré, Bálint 4. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-7. 5. p.: 4-13. 12. p.: 18-19. 17. p.: 20-36. 20. p.: 21-41. 25. p.: 32-49. 26. p.: 39-51. 31. p.: 46-66. 34. p.: 57-69. 40. p.: 68-76.

Kipontozódott: Gray (31. p.).