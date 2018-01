A Sleza Wroclaw nagy előnye kitartott a végéig

Nagy hajrával visszajött a meccsbe a KSC Szekszárd a Sleza Wroclaw elleni csütörtöki Európa-kupa-meccsen, de a végén, a fontos pillanatokban kihagyott a koncentráció, így a lengyelek várhatják előnnyel a jövő szerdai visszavágót.

Negyven éve dolgozik a szekszárdi kosárlabdáért dr. Sólyom Bódog, de ilyen meccset, amilyet tegnap este vívott a KSC, a klub örökös tiszteletbeli elnöke sem látott még. A klubvezetőnek Szalay Ferenc, a honi kosárszövetség elnöke adott át emlékplakettet a meccs előtt.

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Nagyon jó csapattól kaptunk ki. Nem volt tökéletes a támadójátékunk ritmusa, a rossz védekezés miatt tranzíció és gyors indítás után sok kosarat kaptunk. Nem játszott hivatalos meccset két-három hete a csapat, ráadásul nem tudtunk kompletten edzeni. Ilyen rivális ellen csak akkor tudunk nyerni, ha mindenki hozzátesz valamit. A Wroclaw sok légiósa közül előhúzta a román Sonia Ursut, aki élete mérkőzését játszotta, ez nem kontrollálható. Büszke vagyok a lányokra, mert nem adták fel, szeretném hinni, hogy tudunk ennél jobban játszani. Arkadiusz Rusin: – Köszönöm a csapatomnak ezt a győzelmet. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, keményen, jól védekeztünk és a támadásunk is rendben volt. Tizenhat pontos előnyünk ugyan elapadt, de ezen a napon nagyon egységesek voltunk, minden labdáért küzdöttünk és hittünk a sikerben. Harminc percen keresztül jól játszottunk, a zónavédekezésünk problémát okozott az ellenfélnek. Szeretnénk hamar elfelejteni ezt a meccset, mert nem nagy az előnyünk és vár még ránk egy visszavágó.

Ha eddig telt ház volt a KSC nemzetközi kupameccsein, akkor ezt most még sikerült fokozni. Olyan sokan voltak, hogy szó szerint a csillárról is lógtak az emberek. A Kadarka Brigade, a B-közép most is fantasztikus hangulatot teremtett, megállás nélkül tüzelték a közönséget, szó szerint pokolban érezhette magát az ember. A sajtóasztalnál is érezni lehetett, hogy ennek a meccsnek már nagyon nagy a tétje, a wroclawiakat tucatnyi újságíró, fotós kísérte el – még jó, hogy maradt hely.

A szekszárdi lányok jó szoksáuknak megfelelően neki is mentek a csoportjából hat győzelemmel továbblépő riválisnak, ám nem a lengyel bajnokról lett volna szó, ha nem jöttek volna vissza a meccsbe. Már a KSC vezetésénél is érezni lehetett, hogy másképpen vibrál a levegő, s hogy más lesz ez a csata, mint a többi. Pedig akadt már jó pár izgalmas ütközet, elég csak az olasz Ragusa ellenire gondolni.

A Sleza pedig bizonyította, hogy tényleg egy nagyon jó csapat, mert nemcsak kiegyenlített, de a második negyed hajrájára egy 19–4-es rohammal a maga javára fordította a találkozót, sőt a harmadikban már 52–36-ra is vezetett. Sajnos sokat hibáztak a szekszárdiak, Erica McCall például mindegyik kísérletét elrontotta – rajta érződött leginkább, hogy kiesett a ritmusból, hogy szinte a reptérről estett be a meccsre. De nullázott Theodoreán Alexandra és Mansaré Manty Anna is, pedig ha csak három, három pontot tesznek a közösbe…

Nagyon kemények voltak a lengyelek, roppant szigorúan védekeztek, irányítójuk, Sharnee Zoll-Norman pedig igazolta klasszisát, ahogy azt Djokics Zseljko, a KSC mestere megjósolta. A tréner így is majdnem csodát tett megint, mert a negyedik negyedre olyannyira feltüzelte csapatát, hogy 70–73-nál és 72–75-nél is megvolt az esély az egyenlítésre, de az előző napokban annyi minden összejött (fűtetlen csarnok, válogatott edzőtáborozás, McCall késése…), hogy nem lehet hibáztatni senkit. A Sleza jó csapat, de egy jó formában játszó KSC képes lett volna legyőzni őket. A párharc azonban közel sincs lefutva, jövő szerdán Wroclawban bármi megtörténhet.

Női Európa-kupa, a 16 közé jutsáért, 1. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–Sleza Wroclaw 72–77 (22–18, 8–21, 21–24, 21–14). Szekszárd, városi sportcsarnok, 1200 néző. V: Yalman (török), Zupancic (szlovén), Jurcevic (horvát).

KSC Szekszárd: Studer Á. 5/3, Theodoreán, ERKIC 12/6, Mansaré, KRNJICS 18. Csere: Bálint R. 12/6, McCall, OBLAK 16, Gereben 9, Kiss V.

Sleza Wroclaw: ZOLL-NORMAN 18, Kastanek 6/3, URSU 22/6, Kaczmarczyk 7, AJDUKOVICS 6. Csere: Treffers 6, Ndiba 1, Sosnowska 8, Szybala, Sklepowicz 3.

Kipontozódott: Theodoreán (29. perc), Treffers (39. perc).