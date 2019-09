Sok lehetőséget puskáztak el a tolnaiak a Gyula ellen

Hazai környezetben lépett pályára mindkét megyei együttes a női élvonalbeli futsalbajnokság hétvégi fordulójában, de győzni sem a Tolna-Mözsnek, sem a Szekszárdnak nem sikerült.

Nehéz feladat várt mindkét Tolna megyei csapatra a hétvégi NB I-es fordulóban, hiszen a Tolna-Mözs és a Szekszárd is százszázalékos csapatot fogadott. Az előbbi gárda (a helyzetek alapján mindenképpen) akár nagyobb meglepetést is okozhatott volna a korábban a szekszárdiakat és a miskolciakat is legyőző Gyulai Amazonok ellen.

Az UFC fiataljai nem tudtak felnőni a nyáron komoly erősítésen átesett, s ezáltal első számú bajnokesélyessé előlépett TFSE szintjéhez. A két ex-tolnaival, Ősz Csengével és Folk Zsuzsannával felálló fővárosiak magabiztos játékkal vitték el a három pontot a megyeszékhelyről.

Női NB I, a 3. forduló

Palmfood Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 1–1 (0–1)

Tolna, v.: Bodor M. (Molnár P., Szűcs I.).

Tolna-Mözs: Deczki – Horváth H., Szalkai, Vámosi, Szöllős. Csere: Wiesner, Bajcsy, Csapó, Ferencz F. Edző: Nagy Roland.

Gyula: Palócz – Fülöp D., Balogh N., Molnár Á., Kurai. Csere: Sovány, Szerb, Bartha B. Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerzők: Szalkai (30.), illetve Fülöp D. (7.).

Nagy Roland: – A mérkőzés képe alapján két pontot elveszítettünk, mintsem egyet szereztünk. Végig irányítottuk a mérkőzést, persze voltak veszélyes kontrái a Gyulának, de a helyzetek száma alapján nyernünk kellett volna.

Szekszárdi UFC–TFSE-Szertarsport.hu 2–7 (0–3)

Szekszárd, v.: Kaszala M. (Rabi J., Juhász L.).

Szekszárd: Szabó K. – Perger, Kágyi R., Nagy-Cseke, Kiss G. Csere: Riegler, Csóka, Lelovics, Dombi, Losoncz. Edző: Micskó Márk.

TFSE: Piszker – Tell, Folk Zs., Bokor, Pádár. Csere: Ősz, Gruber, Winternitz, Bobok. Edző: Horváth Gábor.

Gólszerzők: Kiss G. (23., 34.), illetve Pádár (6., 31., 36.), Gruber (24., 28.), Bobok (7.), Winternitz (9.).

Micskó Márk: – Sok nehézséggel küzdöttek a lányok, többen betegség vagy sérülés miatt nem is léphettek pályára. Sajnos nem tudtuk megnehezíteni az ellenfél dolgát, sok hibával játszottunk, de voltak időszakok, amikor „jól néztünk ki”.

Vasárnap jön a szezon első megyei rangadója, a Tolna-Mözs 17 órától fogadja a Szekszárdot a tolnai városi sportcsarnokban.