Sok minden eldől Bátaszéken

Az őszi bajnoki cím is eldőlhet a szombati Bátaszék–Bonyhád megye egyes rangadón. De ha az nem is, biztosan kihatással lesz a félidei eredményre.

Bátaszék SE (1.)–Bonyhád VLC (3.)

November 16., szombat, kezdés: 13 óra

Ennél jobban nem is sorsolhattak volna a megyei futballszövetségben. Az éllovas Bátaszék SE a címvédő, és a dobogón harmadik helyen álló Bonyhád VLC-t fogadja szombat délután. Sok minden eldőlhet a rangadón, akár az őszi elsőség sorsa is. Persze csak abban az esetben, ha nyer a Bátaszék, és a vasárnapi bajnokin a Majosi SE nem szerez pontot Dunaföldváron (november 23-án még lesz egy Bonyhád–Majos derbi). Bár a futballban sok minden megtörténhet, az utóbbira van kevesebb esély. A Bátaszék és a Bonyhád ősszel a völgységi fővárosban gólnélküli döntetlenben egyezett ki, s most is benne van a pakliban, hogy a csapatok megosztoznak a pontokon. De benne van a hazai siker, ami nem lenne meglepő, hiszen Szőcs Lázár együttese saját pályáján százszázalékos, s benne van a vendégsiker is, amit a BVLC veretlensége is erősíthet. Alighanem az a csapat fog nyerni, amelyik jobb napot fog ki.

„Tőlünk senki sem várja el, hogy bajnokságot nyerjünk, rajtunk nincs nyomás – szögezte le az elején Szőcs Lázár, a bátaszékiek szakvezetője. – Tesszük a dolgunkat, a hazai pálya előnye mellettünk szól, itthon minden meccsünket megnyertük eddig. A nagyobb játéktudás talán a bonyhádiak sikerét ígéri, de mi lelkesedéssel és brusztolással ki fogjuk ezt egyenlíteni. Szeretném, ha olyan meccset játszanánk, amelyre a nézők is szívesen emlékeznek. Van egy-két dolog, ami meglepetést fog okozni, de természetesen ezt önnek most nem árulom el. A játékosok egész héten jól pörögtek az edzéseken, egy kicsit vissza is kellett fognom őket, nagyon várják, hogy pályára léphessenek a rangadón. Azt gondolom, az fog dönteni, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Itthon százszázalékosak vagyunk, minden meccsen rúgtunk gólt, most is fogunk szerezni legalább egyet. Gábor Gergő eltiltása lejárt, a legjobb csapatunkkal fogunk kiállni, azok a játékosok kapnak bizalmat, akikkel elértük ezt a szép eredményt” – zárta.

„Sajnos nem úgy játszottunk Tevelen, ahogy tudunk, ellenfelünk könyörtelenül kihasználta a hibáinkat, nem érdemeltünk győzelmet – adott hangot csalódottságának a 2–2-es döntetlen miatt Köllő Roland, a bonyhádiak edzője. – Ha őszi elsők akarunk lenni, akkor nyernünk kell Bátaszéken. Márpedig mi nagyon szeretnénk, ha mi várhatnánk az élről a tavaszi folytatást. Nagyon sokat beszélgettem a héten a játékosokkal, elsősorban pszichésen igyekeztem hatni rájuk. Azt nyomatékosítottam, hogy ha nyerni akarunk, akkor nem biztos, hogy jó fiúk módjára kell futballoznunk. A bátaszékiek nem véletlenül állnak a tabella élén, tiszteljük az eredményeiket. Remélem, hogy a futballistáink átérzik, hogy mit jelent ez a rangadó, a múlt héten hibáztunk, ezt a hibát ki kell javítanunk. Ha netán veszítünk, akkor sportszerűen gratulálni fogunk az ellenfelünknek. Nincs rajtunk nyomás a bajnoki cím miatt, jövőre kezdődik a stadionunk felújítása, nem a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy nem Bonyhádon edzünk és nem Bonyhádon játszunk. Túl kell élnünk a következő évet, aztán ha meglesz a szép új stadionunk, élveznünk kell a futballt. Sérültünk, eltiltottunk nincs, s már Pfaff Ferenc is visszatért.” – összegzett Köllő Roland.

November 16., szombat, kezdés 13 óra

Tamási 2009 FC–Szedresi SE. Esélyek: 80%, ill. 20%

Tolna VFC–Tevel Medosz SE. Esélyek: 60%, ill. 40%

November 17., vasárnap, kezdés 13 óra

Dunaföldvári FC–Majosi SE. Esélyek: 40%, ill. 60%

Kakasd SE–Dombóvár FC. Esélyek: 30%, ill. 70%

Lesz játékvezető!

Portálunk úgy értesült, hogy veszélybe került a megye egyes bajnokik megrendezése, mert az első osztályú játékvezetői keret tagjai jelezték, hogy nem vállalnak meccseket a mostani hétvégén. A hír kapcsán megkerestük Makai János JB elnököt, aki megerősítette, hogy valóban volt szó erről, de végül úgy döntöttek a játékvezetők, hogy mégis vezetnek. Makai János hozzátette, a jövőben mindenképpen szükség lesz párbeszédre és egyeztetésre a játékvezetők és a klubok között.

Edzőcsere Tamásiban

Közös megegyezéssel távozott Tamási 2009 FC kispadjáról Barics Péter. A fiatal szakemberrel nem úgy szerepelt a tamási együttes a bajnokságban, ahogy azt a vezetőség elvárná, így egy fordulóval az őszi szezon vége előtt az elválás mellett döntöttek. A tabellán csupán ötödik helyen álló Tamási az előző fordulóban 3–0-s vereséget szenvedett Majoson, talán ezzel telt be az a bizonyos pohár. Filotás Attila technikai vezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy az edzői feladatokat egyelőre a korábbi játékos-edző, Jammeh Haruna látja el. Hozzátette, köszönik Barics Péter munkáját, aki bizonyította, hogy kiváló szakember, de a tamási keret tagjaival valahogy nem találta meg a közös hangot.

Megyei I. osztály, az állás 1. Bátaszék 13 9 2 2 29–15 29

2. Majos 12 9 1 2 40–11 28

3. Bonyhád 12 8 4 0 48–15 28

4. Dombóvár 13 8 1 4 30–23 25

5. Tamási 13 6 3 4 30–26 21

6. Tolna 13 4 2 7 24–20 14

7. Tevel 13 4 1 8 16–34 13

8. Kakasd 13 3 2 8 19–37 11

9. Dunaföldvár 13 2 1 10 21–41 7

10. Szedres 13 2 1 10 16–51 7

