Sok minden eldőlhet vasárnap

Az utolsó előtti fordulót rendezik a megyei I. osztályú focibajnokságban a hétvégén. Sok minden eldőlhet, de az is lehet, hogy semmi sem dől el.

Nem kockáztatna sokat, aki arra tenné fel a pénzét, hogy a mostani állás szerint fogják zárni a csapatok a 2018/2019-es idényt. A papírforma szerint az első négy helyezettnek be kell húznia a hátralévő két meccsét, s ha így lesz, a Bonyhád viszi el az aranyat – 2016 után ismét.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az első négy közül talán Köllő Roland csapatának a legpikánsabb (azt nem mondjuk, hogy legnehezebb…) a programja, mert a záró körben a városi rivális majosiakkal mérkőznek, s ha valaki akár csak egyet is látott az előző években a Völgységi el Clásicók közül, az tisztában van vele, hogy ez az a ­meccs, amelyen bármi megtörténhet, sőt még az ellenkezője is.

A völgységiek pazar mutatójukban bízhatnak az utolsó két körben is: ők lőtték a legtöbb, ők kapták a legkevesebb gólt a szezonban, nekik van a legtöbb győzelmük (a tolnaiakkal holtversenyben), és nekik van a legkevesebb vereségük is (a tamásiakkal egyetemben). Egy kisebb hullámvölgy után ráadásul bombaformába lendültek, zsinórban öt meccset nyertek, ami a legjobb mutató az egész mezőnyben.

Az elsőszámú rivális Tolnára még a Szedres vár a szezonban, de ha mindkét meccsét meg is nyeri Buzás Attila gárdája, az sem jelent garanciát arra, hogy bajnokok lesznek. Pedig a Dunaszentgyörgy SE (2001, 2002) után ők lehetnének az első olyan csapat, amelyik duplázik, azaz egymást követő két évben is aranyérmet szerez.

A Tamásinak két idegenbeli meccse van hátra, s egyik sem ígérkezik könnyebbnek a másiknál. Ha a hétvégén Szedresben nyernének, azzal nagyot léphetnének a dobogós helyük megtartása felé. Jammeh Haruna (borítóképünkön) játékos-edzőnek pedig a gólkirályi cím megszerzése is a célja, jelenleg egy találattal van lemaradva a 27-tel vezető majosi Lizák Péter mögött, ám a gambiainak még két meccse van a szám növelésére, miközben Lizák csapata a hétvégén szabadnapos, a záró körben pedig ugyebár a Bonyhád kapuját kellene bevennie.

A Dombóvár együttese óriási menetelés után értékes pontokat veszített a Szedres ellen saját közönsége előtt, ez minden bizonnyal Kardos Ernő csapatának érmébe kerül majd. Persze a labda gömbölyű, bármi megtörténhet…

Ami már holtbiztos: az utolsó helyen a Kölesdi SE végez majd, amelynél a nyáron komoly reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a klub visszakerüljön oda, ahová való, legalább a középmezőnybe.

A záró körben a Bátaszék SE lesz a szabadnapos, így Brecska László gárdája a Dunaföldvár FC ellen szezonbeli utolsó találkozóját vívja. Öltözői pletykákból hallani, hogy a szakembernek is ez lesz az utolsó meccse a kispadon, nyártól egy másik edző veszi át az irányítást. Lapunk beszélt is a trénerrel, aki sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta az értesülésünket, annyit azonban elmondott, hogy amíg ő ül a bátaszéki csapat kispadján, együttese mindent meg fog tenni a győzelemért – így az egyetlen szombati találkozón is.

A góllövőlista élcsoportja, 27 gólos: Lizák Péter (Majosi SE), 26 gólos: Jammeh Haruna (Tamási 2009 FC), 21 gólos: Farsang Patrik (Dunaföldvár FC), 18 gólos: Pap Roland (Bonyhád VLC), 17 gólos: Horváth Árpád (Dombóvár FC), Keczeli Krisztián (Dombóvár FC), 16 gólos: Szabolcska Tamás (Tolna VFC), 15 gólos: Pál Achilles (Tolna VFC), Udvardi Dániel (Bonyhád Völgység LC).

Meccsek

Bátaszék SE–Dunaföldvár FC, szombat, 17 óra

Egymás ellen: Bátaszék–Dunaföldvár 0–3, Dunaföldvár–Bátaszék 4–1. Esélyek: 40%, illetve 60%

Kölesdi SE– Bonyhád Völgység LC, vasárnap, 16 óra

Egymás ellen: Kölesd–Bonyhád 1–5, Bonyhád–Kölesd 2–0. Esélyek: 20%, illetve 80%

Tevel Medosz SE–Dombóvár FC, vasárnap, 17 óra

Egymás ellen: Tevel–Dombóvár 4–5, Dombóvár–Tevel 5–2. Esélyek: 40%, illetve 60%

Szedresi SE–Tamási 2009 FC, vasárnap, 17 óra

Egymás ellen: Szedres–Tamási 2–4, Tamási–Szedres 6–0. Esélyek: 30%, illetve 70%

Kakasd SE–Tolna VFC, vasárnap, 17 óra

Egymás ellen: Kakasd–Tolna 0–5, Tolna–Kakasd 3–2. Esélyek: 20%, illetve 80%

Szabadnapos: Majosi SE

Ifjúságiak

Az U19-es bajnokságban már eldőlt az aranyérem sorsa. A Tolna VFC végzett az élen, a második a Bátaszék SE, a harmadik a Tamási 2009 FC csapata lett. A tolnaiaknak és a tamásiaknak még két meccsük van hátra, a bátaszékiek már nem játszanak.

Az állás: 1. Tolna 60, 2. Bátaszék 57, 3. Tamási 42, 4. Majos 36, 5. Dombóvár 33 pont.

A góllövőlistát a tolnai Gödör Milán vezeti 33 góllal.