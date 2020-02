Sokan érdeklődtek a küzdősportok, harcművészetek iránt

Első alkalommal rendezett harcművészeti és küzdősport expót az Alisca Taekwondo Klub. Szombaton kilenc harcművészeti stílussal ismerkedhettek meg az érdeklődők a szekszárdi sportcsarnokban. Boksz, kick-boksz, karate, taek­wondo, kungfu, shinkendo, muay thai, grappling és katonai közelharc szerepelt a kínálatban. Az érdeklődők nem csak bemutatókon, hanem edzéseken is részt vehettek.

Sokan voltak kíváncsiak Erdei Zsolt korábbi amatőr világbajnok, többszörös Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, profi világbajnok ökölvívó bokszedzésére. A sportoló a népes, szinte minden korosztályt felvonultató tábornak ízelítőt adott a sportág alapjaiból, együtt gyakoroltak, majd sokan kérték fel közös fotózkodásra is.

Miközben a küzdőtéren többnyire a bemutatók zajlottak, a változatos edzéskínálatnak négy edzőterem adott helyet. Többek között tartottak taekwondo foglalkozást ovisoknak, majd testi fogyatékossággal élők számára is, de volt lehetőség a hétköznapi önvédelem alapjainak elsajátítására, és a sort még hosszan lehetne folytatni. Népszerű kiegészítő programnak tűnt az airsoft lövészet, tekintve, hogy a gyerekek sorban álltak az alkalmi lőtérnél. Az ifjaknak játszósarkot alakítottak ki, amit a kicsik szívesen igénybe is vettek.

Rácz Petra, a szervező egyesület vezetőedzője elmondta, közel ötszáz résztvevőt fogadtak. Az érdeklődés eloszlott a 10 órakor kezdődő és egészen 18 óráig tartó programokon, így volt, aki délelőtt érkezett, és Erdei Zsolt edzésére volt elsősorban kíváncsi, de még délután is jöttek látogatók a napot záró bemutató mérkőzésekre. Nem titkolta, hogy a pályázati támogatással megszervezett rendezvényük célja kettős volt. Egyrészt az, hogy a küzdősporttal foglalkozó egyesületek közelebb kerüljenek egymáshoz, barátságok, szakmai kapcsolatok jöjjenek létre, ami már alakulóban van, hiszen több szervezettel már most jövőbeni együttműködést terveznek. Másrészt szerették volna a lakosság minél szélesebb rétegeihez eljuttatni a küzdősportokat, amelyek némi visszaesés után mostanában kezdenek újra népszerűek lenni. Hozzátette, terveik szerint minden évben megtartják az expót, és remélik, bővíteni is tudják majd a programkínálatot.