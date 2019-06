Sorozatban negyedszer lett bajnok a Szekszárd

Az esélyeknek megfelelően a Szekszárd AC nyerte meg a női Extraliga 2018/2019-es kiírását. A celldömölki fináléban a nagy rivális Budaörs ellen elég volt számukra az 5:5-ös döntetlen.

Különös hangulata volt az idei Final Fournak a SZAC számára. Régóta tudni lehetett, hogy ez lesz a búcsúdal, az utolsó fellépés. Dr. Varga József tavasszal jelentette be, hogy nyártól nem támogatja tovább a klubot, s ilyen felállásban utoljára Celldömölkön áll asztalhoz az utóbbi évek legsikeresebb magyar pingpongos klubcsapata.

A SZAC a Varga-érában mindent megnyert itthon, amit lehetett, bajnok volt 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, és bajnok lett idén is (2012 és 2015 között négyszer bronzérmes volt a csapat). A Klubcsapatok Szuperligájában a korábbi években megszerzett bronzérem mellé egy aranyat (2016), két ezüstöt (2017, 2019) és egy bronzot (2018) tettek hozzá, a legrangosabb kupában, a Bajnokok Ligájában pedig szintén eljutottak egy bronzéremig, ami az eurómilliókkal teletömött riválisok (Tarnobrzeg, Berlin, Dr. Casl) mellett szinte arannyal ér fel.

A szombati elődöntőben a Statisztika nem jelentett gondot a SZAC-nak, amely egy sima 6:0-val lépett túl a fiatalokkal teletűzdelt fővárosiakon, a finálé azonban nem kevés izgalmat tartogatott.

Bekövetkezett, amitől Madarász Dóra, a SZAC válogatottja a meccs előtt tartott: a budaörsiek „elvitték” a párost, sőt az első egyest is. Innen kellett visszajönniük Szily György és Türei Ferenc tanítványainak, de sikerült. Zsinórban három egyéni partit húztak be a szekszárdiak, akik éppen Madarász vezérletével fordítottak. A volt szekszárdi, Lovas Petra elleni 3:1-es sikerét egy Fazekas Mária elleni 3:0-val fejelte meg, majd pedig válogatottbeli párostársát, Pergel Szandrát is felülmúlta (3:2). A legfontosabb győzelmet viszont a litván Ruta Paskauskiene aratta, aki a Fazekas elleni 3:0-s sikerével behúzta az ötödik szekszárdi győzelmet, amivel meg is lett az arany (az alapszakasz-elsőnek már a döntetlen is elég volt a versenykiírás szerint).

Volt is nagy öröm, boldogan ölelkeztek a játékosok, akiknek Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke akasztotta a nyakukba az aranyérmet. Budaörsi oldalon érthető volt a csalódottság, a SZAC 2018 után újfent kibabrált velük, tavaly a Szekszárdon megrendezett fináléban 6:3-ra nyertek Madarászék.

A harmadik helyet a Budapesti Erdért SE szerezte meg, a negyedik pedig a Statisztika lett. A férfiaknál a BVSC csapata lett a bajnok, miután legyőzte a PTE-PEAC-ot.

„Nem volt egyszerű, de megcsináltuk, idén is megnyertük az Extraligát! A budaörsiek kemény ellenfelek voltak, megnehezítették a dolgunkat, de a végén mégis mi örülhettünk. Ezért volt fontos, hogy megnyerjük az alapszakasz küzdelmeit. Gratulálok a vezetőinknek, a játékosainknak, köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy zsinórban negyedszer is a Szekszárd AC legyen a bajnok” – mondta Türei Ferenc.