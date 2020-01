Steinbach Mátéé a közönségdíj

Steinbach Máté, a Majosi SE 25 éves támadója nyerte meg a közönségszavazást internetes oldalunkon, a TEOL.hu portálon, így ő veheti majd át lapunk különdíját.

A szakmai versengésben a tamásiak játékos-edzője, Jammeh Haruna végzett az első helyen, ő a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megyei igazgatósága által felajánlott díjat kapja meg.

Sosem látott rekordszámú szavazat, 5404 voks érkezett az őszi idény válogatottjába bekerült 11 futballistára, s a végig kiélezett verseny két majosi játékos között dőlt el. Steinbach Máté 2049 szavazattal végzett az első helyen, klubtársa, Kovács Gergő pedig 1856 vokssal lett második. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Tevel Medosz SE játékosa, Tóth Dávid állhatott fel, ő 709 szavazatot kapott.

Steinbach Máté remek őszi idényt futott a Majosi SE-vel, 14 meccsen 14 gólt szerzett, amivel csapata házi gólkirálya lett, s az összesített góllövőlistán is ott áll a harmadik helyen a 21-ig jutó bonyhádi Csigi Ádám és 17-et számláló Jammeh Haruna mögött.

A Szekszárdi UFC-ben nevelkedett Steinbach Máté fiatalon megfordult az MTK Budapest csapatában is, illetve a Paksi FC-ben – utóbbiban több NB III-as bajnokin is játszott. Majosra múlt nyáron került Szekszárdról – alighanem örülnek neki a megyei I. osztály őszi bajnokánál.

„Örülök a győzelemnek, jól esik, hogy ennyien szavaztak rám, az ilyen visszajelzések fontosak számomra – mondta lapunknak Steinbach Máté, amikor a jó hírrel felhívtuk. – Az edzésen zrikáltuk egy kicsit egymást Kovács Gerivel a szavazás miatt, várom majd a reakcióit. Jó őszi szezon van mögöttem, és a csapat mögött is. A tabella első helyéről várjuk a folytatást, s most már szeretnénk is megnyerni az aranyérmet. Tizennégy gólnál járok, jó lenne a szezon végére elérni a harmincat” – tette hozzá a támadó.

A közönségszavazás végeredménye 1. Steinbach Máté (Majos) 2049, 2. Kovács Gergő (Majos) 1856, 3. Tóth Dávid (Tevel) 709, 4. Bognár Sándor (Majos) 267, 5. Tóth Tamás (Bátaszék) 149, 6. Steinbach Gergő (Majos) 102, 7. Csigi Ádám (Bonyhád) 82, 8. Jammeh Haruna (Tamási) 65, 9. Máté Róbert (Bonyhád) 58, 10. Márk Attila (Kakasd) 35, 11. Kertész József (Bátaszék) 32 szavazat.

Borítóképünkön Steinbach Máté