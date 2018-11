Szabó Gergő lett a KSC Szekszárd ügyvezető elnöke

Szabó Gergőt választották ügyvezető elnökké az Atomerőmű KSC Szekszárd szerda esti közgyűlésén. Az eddigi vezető, Némedi Péter elnökségi tagként folytatja a munkáját a klubnál.

„Némedi Péter nevét aranybetűkkel kell beírni a szekszárdi női kosárlabdázás történelemkönyvébe, hiszen az elmúlt két évben egy kupagyőzelemmel és két bajnoki ezüstéremmel fennállása legeredményesebb időszakát élte meg a klub”.

Így fogalmazott az újonnan megválasztott ügyvezető elnök, Szabó Gergő a klub hivatalos honlapján.

„Sok évtizednyi, középmezőnybeli helyezés után a KSC Szekszárd ma már Magyarország egyik legjobb női kosárlabdacsapata, amely – korábban elképzelhetetlen módon – immár Európa második legrangosabb nemzetközi kupasorozatának is aktív résztvevője. Bár Péter a nyilvános szereplést mellőzve, a háttérben tevékenykedett, mindenki számára hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt négy évben hallatlan sok energiát és munkát ölt a klub felvirágoztatásába” – tette hozzá.

Szabó Gergő hozzátette azt is, hogy elnökké történő kinevezése – az aláírási jogok átruházását leszámítva – semmiféle gyakorlati változást nem jelent majd, a napi működés továbbra is a korábban kialakított rendszer szerint zajlik majd.

„Sokkal fontosabb, hogy a lejárt mandátumú tisztségviselők helyébe egy olyan régi-új elnökség lép, ahol a megválasztott tagok személye garanciát szolgáltat majd az előző ciklus örökségének sikeres továbbvitelére. Bízom benne, hogy Ács Rezső polgármester úr és Szekszárd város önkormányzata, illetve támogatóink, partnereink és segítőink a jövőben is töretlenül mellettünk állnak majd, hiszen sporttörténeti sikereket továbbra is csak széles helyi társadalmi összefogással érhetünk el” – zárta gondolatait Szabó.

„Összességében egy igen mozgalmas és eredményes időszakon vagyunk túl, ami nem sikerülhetett volna a városvezetés, a szponzorok, az elnökség, és végül, de nem utolsó sorban a klub dolgozóinak és társadalmi aktíváinak áldozatos munkája nélkül. Úgy érzem, hogy amit 2014-ben vállaltam, azt sikerült teljesítenem, így most – üzleti elfoglaltságaim miatt – nyugodt szívvel adhatom át a tisztségemet. Szabó Noémi szakmai és sportigazgatóként a kezdetek óta részese a klub megreformálásának, Szabó Gergő pedig klubigazgatóként bizonyította elhivatottságát és rátermettségét. Az elmúlt két esztendőben bebizonyította, hogy alkalmas az ügyvezetői poszt betöltésére” – mondta a leköszönő elnök, Némedi Péter.

A tízfős elnökségbe Szabó Gergőn és Némedi Péteren kívül új tagként Szabó Noémi, Böröcz Máté, Szabó Balázs és Tarr János került be, míg a korábbi elnökségben is dolgozó társadalmi elnök, Szűcs Gábor, a társadalmi társelnök, Finta Viktor, valamint dr. Sólyom Bódog örökös tiszteletbeli elnök és Fekete László is folytatja az eddigi munkát.