Száz százalék kell mindenkitől a címvédő otthonában

A bajnoki címvédő, jelenleg is élen álló Falco KC vendége lesz az Atomerőmű SE a férfi NB I-ben. Rendhagyó módon ma 13 órakor kezdődik a találkozó, amelyet az M4 Sport is közvetít.

A szombathelyiek félelmetes mérleggel rendelkeznek, 11 bajnokijukból 10-et megnyertek, hazai pályán 5 siker és 5 meccs áll a nevük mellett, azaz százszázalékosak.

Az ASE sorozatban kivívott hat győzelem után egy hete kikapott a Szolnoki Olajbányásztól (75–84). Nincs azonban ok a csüggedésre, a gárda egyre jobban játszik, s ha a legjobbját nyújtja, képes lehet akár egy szombathelyi bravúrra is.

„A Falco a legerősebb magyar csapat, s nemcsak a magyar bajnokságban játszanak kifejezetten jól, hanem a Bajnokok Ligájában is – mondta Lóránt Péter, a paksiak centere. – Hiba lenne egy embert kiemelni közülük, sok lábon állnak, több játékosuk is képes extrát nyújtani. Csapatszinten kell jól teljesítenünk, a védekezésünket kell nagyon összerakni, és bíznunk kell abban, hogy most gyengébben teljesítenek majd a triplavonalon túlról” – fogalmazott a 33 éves kosárlabdázó.