Székely Norbert négy játékost válogatott be a KSC-ből

Studer Ágnest, Bálint Rékát és a klubhoz nyáron hat év után visszatérő Zele Dorinát is behívta a női válogatott keret székesfehérvári összetartására Székely Norbert szövetségi kapitány. Sőt Gereben Lívia is ott lesz.

Edzőtáborba vonul jövő héten hétfőn a magyar női kosárválogatott. Székesfehérváron négy héten át dolgozik a keret, Székely Norbert szövetségi kapitány kemény és szisztematikus munkát ígér a játékosoknak.

„Június huszonkilencedikén kezdünk, s jár a köszönet a szövetségnek, amely ebben a nehéz és sanyarú helyzetben is megteremti a lehetőséget a munkára – fejezte ki háláját Székely. – A négy hétben a munkán lesz a hangsúly, de az együtt töltött idő hosszúsága miatt a keretprogramok is fontosak – lesz majd csapatfőzés, s megyünk együtt moziba is. Sajnos a vírus miatt edzőmeccset csak egymás közt játszhatunk, ezek alkalmával kell olyan szituációkat kitalálnunk, amelyek minél jobban modellezik a versenyhelyzetet. Egyébként az országos vírushelyzethez igazodunk, engedélyezzük a lányoknak az edzőtábor elhagyását, a szabadnapokon hazamehetnek, de ha bármi változik, alkalmazkodunk. A több mint három hónapos kényszerszünet miatt fokozatosan és óvatosan kell adagolni a terhelést, gyakran ellenőrizzük majd, hogyan reagálnak a játékosok. Ebben a helyzetben hatványozottan kell vigyázni, ne legyen sérülés!” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A nemzeti csapat keretébe három Atomerőmű KSC Szekszárd-játékos is helyet kapott: Studer Ágnes, Bálint Réka és Zele Dorina is utazhat a koronázóvárosba. Sőt, Gereben Lívia is kerettag, de a leukémiából felgyógyuló bedobó a második héten óvatosságból csak öt napig lesz a többiekkel.

A nemzetközi szövetség legfrissebb közleménye szerint novemberben folytatódnak a 2021-es Európa-bajnokság selejtezői, a H-csoportban szereplő mieink 15-én fogadják a hollandokat.

A magyar női válogatott Székesfehérvárra utazó kerete: Aho Nina, Kányási Veronika, Kiss Angelika, Pusztai Petra (mind Aluinvent DVTK Miskolc), Barnai Judit, Dubei Debóra, Török Ágnes, Weninger Virág (mind Uni Győr Mély-Út), Bálint Réka, Studer Ágnes, Zele Dorina (mindhárom Atomerőmű KSC Szekszárd), Horváth Bernadett, Lelik Réka (mindkettő NKE-FCSM Csata), Katona Szidónia (TFSE-MTK), Kiss Virág, Licskai Zsófia, Raksányi Krisztina (mindhárman klub nélküliek), Mérész Beatrix (ELTE BEAC Újbuda).

Borítóképünkön Studer Ágnes látható